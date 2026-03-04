5 martie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului
Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 5 martie de-a lungul timpului.
Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.
Iar ziua de 5 martie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.
Evenimente petrecute pe 5 martie
Pe 5 martie 1608, Sigismund Rákóczi s-a retras din domnie. A fost ales ca principe al Transilvaniei Gabriel Báthory. Pe 5 martie 1658 a început domnia lui Mihnea Radu în Țara Românească. Pe 5 martie 1889, la Ateneul Român a avut loc primul concert susținut de orchestra Societății Filarmonice Române, astăzi Filarmonica George Enescu. Pe 5 martie 1918, capitala Rusiei se mută de la Petrograd la Moscova. Pe 5 martie 1919 se emite un decret-lege în România, decret privind adoptarea calendarului gregorian, începând de la 1 aprilie 1919 (stil vechi), care a devenit 14 aprilie (stil nou).
Pe 5 martie 1944, în Al Doilea Război Mondial, Armata Roșie începe Ofensiva Uman–Botoșani în Republica Sovietică Socialistă Ucraineană. Pe 5 martie 1946, Winston Churchill a declarat, la Fulton (Missouri), că de la Stettin, din Baltica, până la Trieste, din Adriatica, o "cortină de fier" a coborât traversând continentul european. Se marchează începutul Războiului Rece. Pe 5 martie 1953, moare Iosif Vissarionovici Stalin, la 74 de ani. Trupul său a fost mumificat și păstrat în Mausoleul lui Lenin, până la 3 octombrie 1961, când a început destalinizarea în Uniunea Sovietică. Trupul lui Stalin a fost îngropat, după aceea, lângă zidul Kremlinului. Pe 5 martie 1968 începe prima ediție a Festivalului Internațional de muzică ușoară Cerbul de Aur. Pe 5 martie 1970 a intrat în vigoare Tratatul cu privire la neproliferarea armelor nucleare. Pe 5 martie 2003, la Haifa, 17 civili israelieni sunt uciși de o bombă sinucigașă Hamas în atacul cunoscut drept Masacrul din autobuzul 37.
Nașteri pe 5 martie
O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 5 martie, de la Regele Henric al II-lea al Angliei, născut pe 5 martie 1133, sau actorul britanic Rex Harrison, născut pe 5 martie 1908, şi până la poetul şi dramaturgul român Radu Stanca, născut pe 5 martie 1920, sau scriitorul şi regizorul italian Pier Paolo Pasolini, născut pe 5 martie 1922.
Mai spre zilele noastre, într-o zi de 5 martie s-au născut personalităţi precum actorul american Dean Stockwell, născut pe 5 martie 1936, omul de afaceri francez Bernard Arnault, născut pe 5 martie 1949, politicianul sârb Aleksandar Vučić, născut pe 5 martie 1970, sau fotbalistul englez Daniel Drinkwater, născut pe 5 martie 1990.
Decese pe 5 martie
O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 5 martie. Dintre acestea amintim pe fizicianul italian Alessandro Volta, decedat pe 5 martie 1827, politicianul rus Iosif Vissarionovici Stalin, decedat pe 5 martie 1953, compozitorul rus Serghei Prokofiev, decedat pe 5 martie 1953, sau Hugo Chávez, al 52-lea președinte al Venezuelei, decedat pe 5 martie 2013.
Tot într-o zi de 5 martie şi-au pierdut viaţa şi scriitoarea română Hortensia Papadat-Bengescu, decedată pe 5 martie 1955, actriţa română Angela Chiuaru, decedată pe 5 martie 2012, sau compozitorul român Doru Popovici, decedat pe 5 martie 2019.
