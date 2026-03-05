Ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, a acuzat joi că președintele ucrainean Volodimir Zelenski "a depășit orice limită" după declarații interpretate la Budapesta drept o amenințare la adresa premierului ungar Viktor Orban.

Reacția Ungariei după amenințarea lui Zelenski la adresa lui Orban: "Ungaria nu poate fi șantajată" - Sursa: Profimedia

Reacția oficialului ungar vine după ce liderul ucrainean a sugerat că ar putea trimite armata ucraineană "să vorbească" cu premierul Ungariei dacă acesta nu deblochează ajutorul financiar de 90 de miliarde de euro promis Ucrainei de Uniunea Europeană, dar blocat de Budapesta prin veto.

"Ungaria nu poate fi șantajată, indiferent de amenințări", a declarat Szijjártó la un forum organizat în orașul ungar Sopron.

Ministrul a afirmat că declarațiile lui Zelenski reprezintă o escaladare fără precedent.

"Este o situație complet nouă în Europa": reacția dură a diplomației ungare

"Este o situație complet nouă în Europa ca președintele unei țări europene să amenințe cu moartea sau cu asasinatul premierul unei țări membre a NATO și a UE", a spus șeful diplomației ungare.

Acesta a adăugat că Budapesta nu va accepta presiuni în privința sprijinului pentru Ucraina. „Noi nu vom plăti pentru războiul lor, nici nu vom plăti de două, trei sau patru ori mai mult pentru energie doar din cauza lor”, a mai declarat Szijjártó.

Declarațiile vin după ce Zelenski a criticat poziția Ungariei și a sugerat o reacție dură dacă blocajul asupra ajutorului european continuă. "Sperăm că această persoană din UE (Viktor Orbán – n.red.) nu blochează cele 90 de miliarde, sau măcar prima tranșă. Dacă nu va fi așa, vom da adresa acestei persoane forțelor noastre armate, băieților noștri. Pentru ca să-l cheme și să vorbească cu el în limba lor", a declarat Zelenski, la începutul unei ședințe de guvern.

Liderul ucrainean a criticat, de asemenea, dependența energetică a Ungariei de petrolul rusesc. "Rușii ne ucid, iar noi ar trebui să-i dăm petrol sărăcuțului Orbán, pentru că fără acesta el nu poate câștiga alegerile?", a mai spus Zelenski.

Tensiunile dintre cele două state, amplificate de situaţia conductei petroliere Drujba

Tensiunile dintre cele două state sunt amplificate și de situația conductei petroliere Drujba, care traversează Ucraina și alimentează cu petrol rusesc Ungaria și Slovacia. Tranzitul a fost oprit pe 27 ianuarie, după un presupus atac cu drone, iar Kievul susține că reparațiile ar putea dura aproximativ o lună și jumătate.

Budapesta și Slovakia acuză însă Ucraina că menține blocată conducta ca instrument de presiune politică, în contextul în care premierul ungar Viktor Orbán se opune aderării Ucrainei la UE.

Ca reacție, Ungaria a suspendat livrările de motorină, gaze și electricitate către Ucraina și a blocat al 20-lea pachet de sancțiuni ale UE împotriva Rusiei, precum și împrumutul european de 90 de miliarde de euro destinat Kievului.

