Patru compartimente UPU vor primi finanțare directă de la bugetul de stat. Anunţul lui Rogobete

Patru compartimente de primiri urgențe din spitale din țară vor primi finanțare directă de la bugetul de stat, după ce ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a semnat ordinul care include aceste unități în sistemul național de finanțare. Decizia vizează spitale din Craiova, Borșa, Brad și Dorohoi și are ca scop asigurarea unor resurse dedicate pentru tratarea rapidă a pacienților și reducerea presiunii asupra marilor Unități de Primiri Urgențe.

Denisa Gheorghe

05.03.2026 , 20:47
Structurile de primiri urgențe ale Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova, Spitalului de Recuperare Borșa, Spitalului Municipal Brad și Spitalului Municipal Dorohoi. vor primi finanțare directă de la bugetul de stat.

Resurse suplimentare pentru intervenții rapide în cazuri urgente

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete a anunțat, printr-o postare pe rețelele sociale, că a semnat ordinul de ministru prin care încă patru Compartimente de Primiri Urgențe (CPU) sunt incluse în sistemul de finanțare directă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății:

Odată cu această decizie, România ajunge la 80 de Compartimente de Primiri Urgențe finanțate la nivel național.

Ministrul Rogobete a precizat că unitățile medicale vor avea astfel resurse ce oferă capacitatea de a evalua rapid pacienții, de a începe tratamentul fără întârzieri.

Rogobete: la Urgențe, fiecare minut contează

"Această includere în finanțarea directă a Ministerului Sănătății înseamnă resurse dedicate pentru activitatea de urgență: echipe medicale, medicamente, materiale sanitare și investigațiile necesare pacienților care ajung în aceste structuri. În practică, aceste resurse oferă spitalelor capacitatea de a evalua rapid pacienții, de a începe tratamentul fără întârzieri și de a gestiona cazurile acute mai aproape de comunitățile în care trăiesc oamenii. În același timp, contribuim la echilibrarea presiunii din marile Unități de Primiri Urgențe", a menționat ministrul Sănătății într-o postare pe Facebook.

Alexandru Rogobete a mai transmis că în calitate de ministru al sănătății, știe că în situațiile de urgență timpul poate face diferența dintre viață și moarte. "De aceea, consolidarea rețelei de urgență rămâne o prioritate: pentru ca fiecare pacient să primească îngrijirea necesară rapid, în siguranță și aproape de casă", a mai precizat ministrul.

