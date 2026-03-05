Achiziția unui loc de veci poate fi o surpriză pentru mulți români. În 2026, prețurile diferă între cimitirele publice și cele private, iar lipsa unui loc rezervat poate genera întârziere sau taxe suplimentare în momentul înmormântării.

Cât costă un loc de veci şi ce faci dacă nu ai unul - Shutterstock

Planificarea unui loc de veci devine tot mai importantă, mai ales în marile orașe, unde prețurile au crescut semnificativ. Dacă nu ai unul, există proceduri prin care autoritățile locale pot asigura un loc temporar sau permanent pentru înmormântare.

Cât costă un loc de veci în diferite oraşe ale României

Prețul unui loc de veci depinde de mai mulți factori: oraș, cimitir, tipul de parcelă (simplu sau dublu), poziția în cimitir și dacă locul este pentru înmormântare temporară sau permanentă.

În orașele mari, precum București, un loc de veci poate costa între 5.000 și 15.000 de lei pentru o parcelă simplă.

În orașele mai mici sau în cimitirele periferice, prețul poate scădea până la 1.000–3.000 de lei.

În cimitirele private, prețurile pot fi mai mari, mai ales dacă includ și opțiuni suplimentare, cum ar fi monument funerar, întreținere pe termen lung sau servicii administrative.

Pe lângă prețul locului de veci, mai există și taxe de întreținere anuală, care în unele orașe variază între 100 și 500 de lei pe an.

Ce faci dacă nu ai loc de veci

Dacă o persoană decedată nu are un loc de veci rezervat, legea prevede câteva posibilități:

Alocarea unui loc de veci de urgență – autoritățile locale pot pune la dispoziție un loc temporar, mai ales în cimitirele municipale, pentru înmormântarea imediată.

Cumpărarea unui loc după deces – familia poate achiziționa un loc de veci în cimitirul ales, însă procedura poate dura câteva zile și poate include taxe suplimentare pentru rezervarea rapidă.

În cazul lipsei locurilor disponibile, primăriile pot recomanda cimitire alternative sau soluții temporare până la eliberarea unui loc în cimitrul dorit.

Este important ca familia să se informeze din timp și să respecte procedurile legale, pentru a evita blocaje sau costuri neașteptate.

Un loc de veci poate fi o investiție semnificativă, dar este esențial să fie planificat din timp. Lipsa unuia nu blochează înmormântarea, dar poate complica procedurile și poate genera costuri suplimentare. Planificarea anticipată rămâne cea mai sigură soluție pentru liniștea familiei.

