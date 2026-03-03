Cât durează Postul Paştelui. De ce e mai lung de 40 de zile

Românii se află de mai mult de o săptămână în Postul Paştelui, iar cei care ţin cu sfinţenie acest post ştiu că mai au mult până la finalizarea lui.

Din 23 februarie 2026 s-a intrat în Postul Sfintelor Paşti. Vorbim despre o perioadă de circa o lună şi jumătate în care credincioşii evită să mănânce alimente care provin de la animale, cum ar fi carne, brânză, ouă sau lapte.

Postul Paştelui este considerat cel mai aspru post de peste an, atât din cauza perioadei lungi de durată, cât şi din cauza numărului redus de zile în care credincioşii au dezlegare la ulei, vin sau peşte.

De ce ţinem post 48 de zile înainte de Paşte

Deşi o perioadă normală de post ar fi undeva la 40 de zile, Postul Paştelui ţine undeva la 47-48 zile, pe motiv că la durata de 40 de zile a postului se adaugă tot ceea ce înseamnă Săptămâna Patimilor.

Conform specialiştilor, primele 40 de zile ale postului simbolizează Postul lui Iisus dinaintea propovăduirii, postirea lui Moise pe Muntele Sinai și cei 40 de ani petrecuți de evrei în pustiu.

De ce este cel mai greu post al anului

Cum spuneam, Postul Paştelui este considerat cel mai aspru post de peste an atât din cauza duratei, cât şi a numărului redus de zile în care credincioşii au dezlegar la ulei, vin sau peşte.

Trebuie precizat, însă, că dacă dezlegare la ulei sau vin avem aproape în fiecare sfârşit de săptămână din perioada postului, dar şi în diferite zile în care avem sărbători cu cruce neagră, precum marţi, 24 februarie, când s-a făcut prăznuirea Întâia şi a doua aflare a capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, sau luni, 9 martie, când se face prăznuirea celor 40 de mucenici din Sevastia Armeniei, dezlegare la peşte avem de doar două ori în Postul Paştelui 2026.

Concret, în Postul Paştelui 2026 avem dezlegare la peşte în două zile în care avem sărbători religioase cu cruce roşie. Este vorba despre ziua de miercuri, 25 martie 2026, când este prăznuită Buna Vestire, şi de ziua de duminică, 5 aprilie 2026, când sunt prăznuite Floriile sau Intrarea Domnului în Ierusalim.

