Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Cât durează Postul Paştelui. De ce e mai lung de 40 de zile

Românii se află de mai mult de o săptămână în Postul Paştelui, iar cei care ţin cu sfinţenie acest post ştiu că mai au mult până la finalizarea lui.

de Cristi Ioniţă

la 03.03.2026 , 12:10
Postul Paştelui este considerat cel mai aspru post de peste an Postul Paştelui este considerat cel mai aspru post de peste an - Shutterstock (imagine ilustrativă)

Din 23 februarie 2026 s-a intrat în Postul Sfintelor Paşti. Vorbim despre o perioadă de circa o lună şi jumătate în care credincioşii evită să mănânce alimente care provin de la animale, cum ar fi carne, brânză, ouă sau lapte.

Postul Paştelui este considerat cel mai aspru post de peste an, atât din cauza perioadei lungi de durată, cât şi din cauza numărului redus de zile în care credincioşii au dezlegare la ulei, vin sau peşte.

De ce ţinem post 48 de zile înainte de Paşte 

Articolul continuă după reclamă

Deşi o perioadă normală de post ar fi undeva la 40 de zile, Postul Paştelui ţine undeva la 47-48 zile, pe motiv că la durata de 40 de zile a postului se adaugă tot ceea ce înseamnă Săptămâna Patimilor.

Conform specialiştilor, primele 40 de zile ale postului simbolizează Postul lui Iisus dinaintea propovăduirii, postirea lui Moise pe Muntele Sinai și cei 40 de ani petrecuți de evrei în pustiu. 

De ce este cel mai greu post al anului 

Cum spuneam, Postul Paştelui este considerat cel mai aspru post de peste an atât din cauza duratei, cât şi a numărului redus de zile în care credincioşii au dezlegar la ulei, vin sau peşte.

Trebuie precizat, însă, că dacă dezlegare la ulei sau vin avem aproape în fiecare sfârşit de săptămână din perioada postului, dar şi în diferite zile în care avem sărbători cu cruce neagră, precum marţi, 24 februarie, când s-a făcut prăznuirea Întâia şi a doua aflare a capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, sau luni, 9 martie, când se face prăznuirea celor 40 de mucenici din Sevastia Armeniei, dezlegare la peşte avem de doar două ori în Postul Paştelui 2026.

Concret, în Postul Paştelui 2026 avem dezlegare la peşte în două zile în care avem sărbători religioase cu cruce roşie. Este vorba despre ziua de miercuri, 25 martie 2026, când este prăznuită Buna Vestire, şi de ziua de duminică, 5 aprilie 2026, când sunt prăznuite Floriile sau Intrarea Domnului în Ierusalim.

Cristi Ioniţă
Cristi Ioniţă Like

Născut în '82, îndrăgostit de sport din '83, Cristi Ioniţă a început să lucreze în presă încă din clasa a X-a, când scria ştiri din sport pentru Uniplus Radio.

cat dureaza postul pastelui pana cand tine postul pastelui cand am intrat in postul pastelui de ce este postul pastelui cel mai aspru
Înapoi la Homepage
Dezastru pentru fostul parlamentar european! A pierdut 1.350.000 de dolari în câteva ore
Dezastru pentru fostul parlamentar european! A pierdut 1.350.000 de dolari în câteva ore
Cum arată Diana Matei în costum de baie la 44 de ani. Celebra interpretă de muzică de petrecere are un trup de zeiță
Cum arată Diana Matei în costum de baie la 44 de ani. Celebra interpretă de muzică de petrecere are un trup de zeiță
Gigi Becali „este cel mai bun din România! Nu are egal”. Anunțul neașteptat făcut despre milionarul de la FCSB
Gigi Becali „este cel mai bun din România! Nu are egal”. Anunțul neașteptat făcut despre milionarul de la FCSB
Reacții de revoltă după ce fiica Elenei Lasconi a spus că Ali Khamenei era „de un miliard de ori mai feminist” decât patriarhul Daniel
Reacții de revoltă după ce fiica Elenei Lasconi a spus că Ali Khamenei era „de un miliard de ori mai feminist” decât patriarhul Daniel
A murit Andreea Anița, tânăra pentru care România s-a mobilizat și a strâns o sumă record, peste 2 milioane de dolari. Lupta cu o formă rară de cancer
A murit Andreea Anița, tânăra pentru care România s-a mobilizat și a strâns o sumă record, peste 2 milioane de dolari. Lupta cu o formă rară de cancer
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă temeţi de conflictul din Orientul Mijlociu?
Observator » Ştiri sociale » Cât durează Postul Paştelui. De ce e mai lung de 40 de zile