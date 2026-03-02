Premiile SAG 2026. „Sinners” ia marele trofeu, „The Studio” și „The Pitt”, cele mai bune seriale ale anului

Actorii din filmul „Sinners” au câştigat marele premiu la ceremonia de decernare a premiilor pentru actori de duminică, ultimul eveniment major al sezonului de premiere înainte de Oscar, depăşind „One Battle After Another”, celălalt favorit al sezonului de premiere cinematografică.

Această poveste cu vampiri care are loc într-o Americă segregată, cu cinci nominalizări, a câştigat premiul pentru Cea mai bună distribuţie, cel mai prestigios premiu la ceremonia organizată de Screen Actors Guild-American Federation of Theatre Arts (SAG-AFTRA).

Filmul îl are în distribuţie pe Michael B. Jordan, care interpretează doi gemeni gangsteri care visează să deschidă un bar clandestin în ciuda Prohibiţiei din anii 1930.

Acesta a triumfat în faţa epopeii lui Paul Thomas Anderson despre tendinţele extremiste din Statele Unite, care s-a aflat în fruntea clasamentului cu şapte nominalizări. Filmul lui Anderson, cu Leonardo DiCaprio în rol principal, portretizează un fost militant a cărui minte este înceţoşată de marijuana, forţat să se adune pentru a-şi salva fiica birasială din ghearele unui supremacist alb.

Premiul pentru Cea mai bună distribuţie este uneori un bun indicator pentru prezicerea câştigătorului premiului Oscar la categoria Cel mai bun film. Dar nu anul acesta, potrivit lui Scott Feinberg, editorialist la The Hollywood Reporter.

„Nu sunt sigur că filmul va câştiga premiul pentru cel mai bun film”, subliniază el. „Este posibil, dar aceste două premii au fost acordate unor filme diferite aproape la fel de des ca aceluiaşi film”.

Şi anul acesta, „One Battle After Another” este favoritul pentru Oscar, potrivit News.ro.

Michael B. Jordan a produs o surpriză câştigând Premiul pentru Cel mai bun actor, pentru care Timothée Chalamet era favorit cu rolul său de jucător de ping-pong prea ambiţios din „Marty Supreme”.

Jessie Buckley a câştigat premiul pentru Cea mai bună actriţă, aşa cum era de aşteptat. Remarcabilă în „Hamnet”, ea o interpretează pe soţia lui William Shakespeare, devastată de moartea fiului ei. Actriţa irlandeză a cucerit toate premiile din acest sezon.

Prin urmare, pare să nu le lase nicio şansă concurentelor sale: Rose Byrne, care joacă rolul unei mame la capătul puterilor în „If I Had Legs I'd Kick You”, Kate Hudson, o cântăreaţă îndrăgostită în „Song Sung Blue”, Chase Infiniti, care o interpretează pe fiica lui DiCaprio în „One Battle After Another” şi Emma Stone, impecabilă în rolul unei directoare de laborator farmaceutic ţinută captivă în „Bugonia”.

Amy Madigan a câştigat premiul pentru Cea mai bună actriţă în rol secundar pentru interpretarea formidabilei vrăjitoare din „Weapons”, în urma succesului său la Premiile Critics' Choice.

În ceea ce priveşte televiziunea, premiile au fost dominate de satira hollywoodiană „The Studio”, de pe Apple TV, care a câştigat trei premii, inclusiv un premiu postum pentru Catherine O'Hara, care a murit în ianuarie, la categoria Cea mai bună actriţă într-un serial de comedie.

Harrison Ford a fost onorat pentru realizările sale de-o carieră la ceremonia care a fost prezentată de actriţa Kristen Bell şi transmisă în direct pe Netflix.

Lista câştigătorilor

Cea mai bună distribuţie: 'Sinners'

Cel mai bun actor în rol principal: Michael B. Jordan, "Sinners"

Cea mai bună actriţă în rol principal: Jessie Buckley, "Hamnet"

Cel mai bun actor în rol secundar: Sean Penn, "One Battle After Another"

Cea mai bună actriţă în rol secundar: Amy Madigan, "Weapons"

Cea mai bună echipă de cascadori: "Mission Impossible: Dead Reckoning"

Cea mai bună distribuţie într-un serial dramatic: "The Pitt"

Cel mai bun actor într-un serial dramatic: Noah Wyle, "The Pitt"

Cea mai bună actriţă într-un serial dramatic: Keri Russell, "The Diplomat"

Cea mai bună distribuţie într-un serial comedie: "The Studio"

Cel mai bun actor într-un serial comedie: Seth Rogen, "The Studio"

Cea mai bună actriţă într-un serial comedie: Catherine O'Hara, "The Studio"

Cel mai bun actor în mini-serie sau film TV: Owen Cooper, "Adolescence"

Cea mai bună actriţă în mini-serie sau film TV: Michelle Williams, "Dying for Sex"

Cea mai bună echipă de cascadori într-un serial comedie sau dramatic: "The Last of Us"

