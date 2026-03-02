După războiul din Orient începe războiul preţurilor. Petrolul şi gazele s-au scumpit masiv, iar benzina şi motorina costă mai mult de astăzi. Ministrul Energiei anunţă că a luat măsuri pentru a limita explozia preţurilor, dar sunt calcule care arată că prelungirea atacurilor militare poate duce carburanţii la nouă, zece lei pe litru.

Cotaţia petrolului a crescut cu peste 10% în 48 de ore după începerea războiului. Benzinăriile de la noi au mărit imediat preţurile.

"Acum, un litru de motorină costă 8 lei şi 37 de bani. Iar unul de benzină puţin peste 8 lei. În cazul în care barilul de petrol se scumpeşte cu 10 dolari, asta se va traduce în 70 de bani adăugaţi la fiecare litru de carburant. Dacă petrolul se scumpeşte cu 20 de dolari, am putea vedea la staţiile de alimentare carburanţi care depăşesc 9 lei pe litru", a explicat reporterul Observator Mădălina Chiţac.

"Pentru că petrolul trebuie adus de acolo, cu siguranţă orice problemă în zona Golfului ridică o problemă de livrare, de transport. Deci ne putem aştepta la o creştere a acestui preţ dacă conflictul durează", a spus profesorul de economie Cristi Păun.

"Am cerut explicit ANPC, ANAF, Consiliului Concurenţei să se uite foarte clar la aceste scumpiri din piaţă, să se asigure că nu se foloseşte acest context internaţional pentru o potenţială speculaţie din partea unor agenţi economici", a spus ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

Cât de mult ar putea urca preţul petrolului

Strâmtoarea Ormuz, dintre Iran şi Oman, reprezintă un coridor strategic pentru exporturile maritime globale de ţiţei. Blocarea ei din cauza conflictului ar putea urca preţul petrolului de la 80 la 100 de dolari. Cel puţin 700 de nave care transportă gaze şi ţiţei sunt deja blocate acolo, iar unele au şi români în echipaj.

"Prin Strâmtoarea Ormuz avem tranzitate aproximativ 30% din hidrocarburile care ajung în regiunea noastră şi aproximativ 20% din gazele naturale. O perturbare a acestei zone reprezintă o ameninţare foarte serioasă", a mai spus ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

Preţurile de referinţă la gaze în Europa au explodat

Preţurile de referinţă la gaze în Europa au explodat, sunt cu aproape 50% mai mari după ce compania energetică de stat din Qatar a anunţat că opreşte producţia în urma unui atac iranian cu drone.

"Traderii de gaz au apreciat pericolul, riscurile. Nu va exista o influenţă asupra consumatorului de gaz din România, cel puţin nu pe partea de consumator casnic", a spus expertul în energie Dumitru Chisăliţă.

Bursele europene au deschis în scădere cu peste două procente astăzi. Investitorii vând acţiuni şi cumpără aur – preţul acestuia a crescut până la aproape 5.400 de dolari.

"Orice conflict, mai ales într-o zonă care reprezintă una dintre pompele de petrol principale ale lumii, se vede în stabilitatea economică, în creşterea economică. Poate genera nişte creşteri de preţuri, cu siguranţă", a mai spus profesorul de economie Cristi Păun.

"Trebuie să menţinem un echilibru între un optimism excesiv, care să spună că nu se va întâmpla nimic, şi un pesimism care să ne facă să ne aşteptăm să vedem creşteri de 20-30% pentru preţul barilului şi de 50% pentru preţul gazului natural", a spus profesorul de economie mondială Christian Năsulea.

Ministrul Energiei a anunţat astăzi că depozitele de combustibili la nivel naţional, împreună cu rezervele de urgenţă ale statului, asigură aprovizionarea cel puţin pentru 30 de zile şi că rezervele de gaze sunt peste media Uniunii Europene.

