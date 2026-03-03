Planul asasinării lui Ali Khamenei. Israelienii au piratat toate camerele de trafic din Teheran

Israelul a pregătit de ani de zile un plan extrem de detaliat pentru a-l elimina pe liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, folosind mai multe mijloace, cum ar fi spargerea și interceptarea camerelor de supraveghere din trafic de la Teheran, folosirea algoritmilor, precum și coordonarea cu SUA, dezvăluie Financial Times.

Aproape toate camerele de trafic din Teheran au fost piratate ani de zile, imaginile criptate și transmise către servere din Tel Aviv și sudul Israelului, au dezvăluit două surse pentru Financial Times. Scopul era acela de a monitoriza mișcările gărzilor de corp ale liderului suprem al Iranului, ucis în atacurile lansate de SUA și Israel pe 28 februarie.

Camere de trafic piratate şi reţelele de telefonie penetrate

Israelienii au monitorizat inclusiv cum au ajuns sâmbătă dimineața la serviciu gărzile de corp și șoferii oficialilor de rang înalt, pe strada Pasteur din Teheran, locul unde ayatollahul Ali Khamenei a fost ucis în cele din urmă într-un atac israelian. Deosebit de utilă s-a dovedit una dintre camerele de trafic sparte: avea un unghi bun, iar israelienii au putut să-și dea seama unde le plăcea oamenilor să își parcheze mașinile și cum funcționa o parte banală din complexul bine păzit, explică sursa citată.

Articolul continuă după reclamă

Apoi, cu ajutorul unor algoritmi și programe avansate, au adunat și corelat informații despre fiecare membru al echipei de securitate, construind un profil extrem de detaliat al vieții lor zilnice: unde locuiau, când plecau la muncă, traseele și, cel mai important, pe cine erau de obicei însărcinaţi să protejeze și să transporte.

Operațiunea nu a fost una improvizată, ci rezultatul unei munci de spionaj desfășurate ani la rând. Imaginile live de pe camere nu au fost singura modalitate prin care Israelul și CIA au putut afla cu precizie la ce oră urma să ajungă Khamenei în birou în dimineața care i s-a dovedit a fi fatală și cine urma să participe la întâlnire. O altă metodă folosită a fost perturbarea a peste 10 turnuri de telefonie mobilă din apropierea străzii Pasteur. Efectul? Telefoanele sunau ocupat sau nu puteau primi apeluri, pentru ca echipa de protecție a lui Khamenei să nu poată fi avertizată.

Cum au ajuns israelienii să cunoască Teheranul la fel de bine ca Ierusalimul

Cu mult înainte de atacul de sâmbătă, israelienii cunoșteau Teheranul așa cum cunosc Ierusalimul, s-a lăudat un oficial din serviciile israeliene de informații. "Și când cunoști un loc la fel de bine cum cunoști strada pe care ai crescut, observi fiecare lucru care nu este la locul lui", a transmis el.

Această imagine extrem de detaliată despre Teheran nu a apărut peste noapte, ci a fost construită prin ani de muncă sistematică de spionaj la care au contribuit sofisticata Unitate 8200 de informații a Israelului, agenții recrutați de Mossad (serviciul de informații externe) și colectarea unor munți de date.

Apoi, Israelul a folosit o metodă matematică cunoscută sub numele de analiză a rețelelor sociale pentru a procesa miliarde de informații și date. Astfel au identificat cine are putere de decizie şi au descoperit ținte noi de supraveghere și eliminare. Produsul final era o listă de persoane urmărite sau vizate.

"În cultura informațiilor israeliene, informațiile de țintire sunt cea mai mare problemă tactică, sunt concepute pentru a permite o strategie. Dacă factorul de decizie hotărăște că cineva trebuie asasinat, în Israel asta înseamnă 'Vom furniza informațiile pentru țintire'", a explicat Itai Shapira, fost general în armata israeliană și veteran al serviciilor de informații. Cu alte cuvinte, odată ce liderii politici decid că o persoană trebuie eliminată, serviciile de informații își asumă rolul de a furniza toate detaliile necesare pentru ca operațiunea să fie posibilă și precisă.

Israelul a asasinat sute de persoane în afara ţării, inclusiv lideri militanți, oameni de știință din domeniul nuclear, ingineri și chiar mulți trecători nevinovați. Dar chiar și în cazul uciderii unui lider politic și religios atât de proeminent precum Khamenei, există o dezbatere serioasă, atât în interiorul, cât și în afara Israelului, despre avantajele strategice ale acestei superiorități tehnologice pe care o are țara.

Superioritatea tehnologică a Israelului

Cât de superior este Israelul în colectarea de date a fost demonstrat pe deplin în războiul de 12 zile din iunie anul trecut, când mai mulți oameni de știință iranieni din domeniul nuclear și oficiali militari de rang înalt au fost asasinați în câteva minute. La asta se adaugă neutralizarea fără precedent a apărării aeriene iraniene printr-o combinație de atacuri cibernetice, drone cu rază scurtă și muniții de precizie lansate din afara granițelor Iranului, pentru a distruge radarele lansatoarelor de rachete de producție rusească. "Le-am luat mai întâi ochii", a spus scurt un oficial din informații.

Atât în războiul din iunie, cât și acum, piloții israelieni au folosit un anumit tip de rachetă, Sparrow, foarte precisă, lansată de la mare distanță, astfel încât să poată lovi ținte mici și importante în siguranță, fără ca avioanele să fie în pericol din cauza apărării antiaeriene.

Însă, uciderea lui Khamenei a presupus și o decizie politică, nu doar o reușită tehnologică, au admis cel puțin șase oficiali din serviciile israeliene de informații. Momentul a fost ales pentru că era o fereastră scurtă de oportunitate: într-un singur loc se aflau mai multe persoane-cheie din conducerea țării. Dacă nu loveau acum, protejarea și ascunderea liderilor iranieni urmau să devină mult mai stricte și mai greu de penetrat.

Cum a fost ucis Ali Khamenei pas cu pas

Spre deosebire de liderul Hezbollah Hassan Nasrallah, Khamenei nu trăia ascuns în buncăre subterane. Ayatollahul în vârstă de 86 de ani vorbea deschis despre posibilitatea de a fi ucis și părea împăcat cu această idee. Unii experți au comentat chiar că el se aștepta să devină martir, pentru că nu lega supraviețuirea republicii islamice de supraviețuirea sa.

Totuși, ar fi luat unele măsuri de precauție în timpul războiului. "Era neobișnuit pentru el să nu fie în buncăr, avea două buncăre, și dacă ar fi fost acolo, Israelul nu ar fi putut ajunge la el cu bombele pe care le are", a confirmat o sursă.

Chiar și în iunie 2025, în plin război, Israelul nu a încercat să-l bombardeze pe Khamenei. A vizat în schimb conducerea Gardienilor Revoluției Islamice, lansatoarele și stocurile de rachete, precum și instalațiile nucleare și oamenii de știință. Potrivit surselor citate de FT, atacul asupra Iranului era planificat de luni de zile, dar momentul exact al loviturii a fost ales după ce informațiile au confirmat că ayatollahul și oficialii săi de rang înalt urmau să se întâlnească sâmbătă dimineață în complexul său din Teheran.

Doctrina militară israeliană cere ca, pentru o țintă atât de valoroasă precum Khamenei, să existe confirmare dublă, cu un grad ridicat de certitudine, din partea a doi ofițeri superiori diferiți, înainte de a se da ordinul de atac. În acest caz, serviciile israeliene aveau informații din interceptări, precum camerele de trafic piratate și rețelele de telefonie mobilă penetrate. Aceste surse arătau că întâlnirea cu Khamenei urma să se desfășoare conform programului, iar oficialii de rang înalt se îndreptau spre complex.

Cum a ordonat Trump operaţiunea "Epic Fury"

Însă americanii aveau ceva și mai concret, o sursă umană, adică un spion. Donald Trump a ordonat Operațiunea "Epic Fury" vineri, la ora 15:38 (ora Coastei de Est, 22:38 ora României), în timp ce se afla la bordul Air Force One, în drum spre Texas, autorizând astfel atacurile conduse de SUA asupra Iranului.

Armata americană a deschis calea pentru ca avioanele israeliene să bombardeze complexul lui Khamenei. Americanii au lansat atacuri cibernetice care au "perturbat, degradat și orbit capacitatea Iranului de a vedea, comunica și răspunde", a declarat generalul Dan Caine, președintele șefilor de stat major reuniți ai SUA.

Americanii au confirmat că atacul a avut loc ziua, nu noaptea, în urma unui "eveniment declanșator" executat de Forțele de Apărare ale Israelului cu ajutorul informațiilor furnizate de SUA. După un zbor de mai multe ore pentru a ajunge la timp în locul potrivit, avioanele israeliene au lansat în jur de 30 de rachete de precizie asupra complexului lui Khamenei. Iranienii se întâlneau la micul dejun când au fost uciși, a spus Trump luni la Fox News. "Decizia de a lovi dimineața, mai degrabă decât noaptea, a permis Israelului să obțină surpriza tactică pentru a doua oară, în ciuda pregătirii intense a Iranului", a declarat armata israeliană.

Atacul Hamas din 7 octombrie 2023, susţinut de Iran, s-a întors împotriva Teheranului

Operațiunea de succes reprezintă culminarea a două evenimente separate, care au avut loc la peste 20 de ani distanță. Primul este o directivă dată în 2001 de fostul premier Ariel Sharon lui Meir Dagan, pe atunci șef al Mossad, preocupat de Siria, militanții palestinieni şi Hezbollah, prin care Iranul a devenit prioritate strategică pentru Israel.

Al doilea eveniment a fost atacul din 7 octombrie 2023 al Hamas, care a avut susținerea Iranului și care a schimbat calculul strategic al Israelului: deși penetraseră cercurile mai multor șefi de stat inamici, de la egipteanul Gamal Abdel Nasser la sirianul Hafez al-Assad, uciderea liderilor străini era interzisă chiar și în timp de război.

Nu era doar un tabu, ci și o operațiune riscantă, pentru că un eventual eșec i-ar îndârji și mai mult, așa cum s-a întâmplat în cazul numeroaselor tentative eșuate ale CIA de a-l ucide pe cubanezul Fidel Castro. Și un eventual succes riscă să aducă un haos imprevizibil.

O fostă șefă din Mossad, Sima Shine, a spus pentru FT că seria de lovituri spectaculoase ale serviciilor israeliene de informații are propriile sale puteri seducătoare, referindu-se la asasinarea liderului Hamas, Ismail Haniyeh, la Teheran, în 2024, și la explozia pagerelor capcană, un plan clandestin de 300 de milioane de dolari, care a eliminat sute de membri Hezbollah în 2024.

Georgiana Dulgheru Like

Întrebarea zilei Vă temeţi de conflictul din Orientul Mijlociu? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰