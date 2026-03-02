3 martie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 3 martie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 3 martie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 3 martie

Pe 3 martie 1431, Eugeniu al IV-lea devine papă. Pe 3 martie 1585 este inaugurat Teatrul Olimpic din Vicenza, realizat după planurile arhitectului Andrea Palladio. Pe 3 martie 1875, la Opéra Comique, din Paris, a avut loc premiera operei "Carmen", de Georges Bizet. Pe 3 martie 1878 este semnat Tratatul de la San Stefano, care punea punct Războiului de Independență al României. Independența României era recunoscută. România primea Dobrogea în schimbul sudului Basarabiei. Pe 3 martie 1904, Kaiserul Wilhelm al II-lea al Germaniei a devenit prima persoană care a înregistrat un document politic folosind fonograful lui Thomas Edison.

Pe 3 martie 1907, în timpul Răscoalelor țărănești din 1907, a avut loc prima mare ciocnire dintre răsculați și armată, la Pașcani. Țăranii arestați au fost eliberați de către muncitorii ceferiști de la depoul local. Pe 3 martie 1918, Rusia bolșevică și Puterile Centrale au semnat Tratatul de la Brest-Litovsk, prin care Rusia a ieșit din Primul Război Mondial. Pe 3 martie 1939, la Bombay, Mohandas Gandhi începe o grevă a foamei ca protest împotriva guvernării autocratice din India britanică. Pe 3 martie 1955, Elvis Presley apare la TV pentru prima dată. Pe 3 martie 1974, la scurt timp după ce a decolat de pe Aeroportul Paris-Orly, zborul Turkish Airlines 981 s-a prăbușit. 346 de persoane şi-au pierdut viaţa în accident.

Nașteri pe 3 martie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 3 martie, de la omul de ştiinţă scoţian Alexander Graham Bell, născut pe 3 martie 1847, sau politicianul român Constantin Argetoianu, născut pe 3 martie 1871, şi până la politicianul român Ion Mihalache, născut pe 3 martie 1882, sau filosoful şi economistul român Mircea Vulcănescu, născut pe 3 martie 1904.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 3 martie s-au născut personalităţi precum politicianul român Ion Iliescu, născut pe 3 martie 1930, fotbalistul polonez Zbigniew Boniek, născut pe 3 martie 1956, muzicianul irlandez Ronan Keating, născut pe 3 martie 1977, actriţa americană Jessica Biel, născută pe 3 martie 1982, sau fotbalistul german Antonio Rudiger, născut pe 3 martie 1993.

Decese pe 3 martie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 3 martie. Dintre acestea amintim pe actorul american Danny Kaye, decedat pe 3 martie 1987, fotbalistul francez Raymond Kopa, decedat pe 3 martie 2017, sau actorul american Tom Sizemore, decedat pe 3 martie 2023.

Tot într-o zi de 3 martie şi-au pierdut viaţa şi poetul român Iancu Văcărescu, decedat pe 3 martie 1863, actorul român Dumitru Rucăreanu, decedat pe 3 martie 2013, sau sportiva română Argentina Menis, decedată pe 3 martie 2023.

