Evenimente în Bucureşti, marţi 3 martie. Ce nu trebuie să ratezi

Deşi suntem abia la începutul săptămânii, ziua de marţi, 3 martie 2026, aduce o mulţime de evenimente de care bucureştenii, mai mari sau mai mici, se pot bucura cu încredere.

Marţi, 3 martie, de la ora 18.00, pe Stadionul Arcul de Triumf, din Bucureşti, se joacă meciul de fotbal feminin dintre România şi Moldova - frf.ro

Indiferent că vorbim despre piese de teatru, concerte, expoziţii sau alte evenimente, bucureştenii care au la dispoziţie câteva ore libere au din ce să aleagă pentru a se bucura de timpul avut la dispoziţie.

Trebuie precizat din start că există evenimente care vă pot suscita interesul pe tot parcursul zilei, aşa că indiferent de ora la care sunteţi disponibili puteţi găsi ceva interesant sau plăcut de făcut în Bucureşti marţi, 3 martie 2026.

Piese de teatru în Bucureşti, marţi 3 martie

Ziua de teatru începe încă de la ora 10.00, când se joacă piesa pentru copii "Fata babei şi fata moşneagului", la Teatrul Țăndărică.

De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piesa "Biedermann și incendiatorii", în Aula Magna Politehnica București, iar de la ora 20.00 se joacă "Tomcat", la Teatrul Excelsior.

Concerte în Bucureşti, marţi 3 martie

De la ora 20.00, în The Pub Universităţii sunteţi invitaţi la un concert susţinut de Florin Pană, câștigatorul "Le Trophée Mondial De L’accordéon, 2025", Montargis, Franţa.

De la ora 20.15, Irina Rimes susţine un concert în Berăria H, iar de la ora 22.00, artiştii de la Cosmos în Buzunar susţin un concert în Control Club.

Evenimente sportive în Bucureşti, marţi 3 martie

De la ora 18.00, pe Stadionul Arcul de Triumf se joacă meciul de fotbal feminin dintre naţionalele României şi Moldovei.

