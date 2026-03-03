Preţul aurului, 3 martie 2026. Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu aproape 10,7 lei

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru marţi, 3 martie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.

Preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de ziua precedentă - Profimedia

Concret, preţul pentru un gram de aur a scăzut cu aproape 10,7 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 741,4095 lei.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a pierdut mai mult de cinci bani în raport cu dolarul american, cotat la 4,3940 lei româneşti, a pierdut aproape doi bani şi jumătate în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8431 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0981 lei româneşti, dar a câştigat mai mult de trei bani în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5873 lei româneşti.

