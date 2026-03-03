Preţul aurului, 3 martie 2026. Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu aproape 10,7 lei
Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru marţi, 3 martie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.
Concret, preţul pentru un gram de aur a scăzut cu aproape 10,7 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 741,4095 lei.
În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a pierdut mai mult de cinci bani în raport cu dolarul american, cotat la 4,3940 lei româneşti, a pierdut aproape doi bani şi jumătate în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8431 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0981 lei româneşti, dar a câştigat mai mult de trei bani în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5873 lei româneşti.
