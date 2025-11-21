Ce zile sunt libere în decembrie 2025

Luna decembrie vine cu veşti bune atât pentru angajaţi, cât și pentru elevi. Pe de o parte, salariații vor beneficia de două minivacanțe legale, iar pe de altă parte, elevii intră într-o vacanță de iarnă care se anunță generoasă.

Decembrie 2025 vine cu vești bune pentru români. Luna sărbătorilor aduce nu doar bucurie și cadouri, ci și mai multe zile libere legale, perfecte pentru minivacanțe și timp petrecut alături de cei dragi.

Câte zile libere legale sunt în Decembrie 2025

Ziua Națională a României, 1 decembrie, cade într-o zi de luni, transformând sfârșitul lunii noiembrie într-un weekend prelungit de trei zile. Mulți români își vor putea planifica astfel o mini-evadare, profitând de faptul că începutul iernii vine cu o zi liberă oficială.

A doua minivacanță vine la finalul lunii și este, fără îndoială, cea mai așteptată. Crăciunul pică în 2025 într-o zi de joi, astfel că 25 și 26 decembrie – ambele zile libere legale – se unesc firesc cu weekendul ce urmează, rezultând patru zile consecutive de odihnă pentru majoritatea angajaților. Practic, românii vor trăi atmosfera de sărbătoare într-un ritm relaxant, cu timp suficient pentru familie, colinde și mese îmbelșugate.

Dacă pentru adulți luna decembrie vine cu trei zile libere legale, pentru elevi surprizele sunt și mai mari. Conform structurii anului școlar 2025–2026, vacanța de iarnă începe pe 20 decembrie și se încheie abia pe 7 ianuarie. Asta înseamnă nu mai puțin de 18 zile fără școală – una dintre cele mai lungi perioade de repaus din întregul an școlar.

Vacanța include nu doar perioada sărbătorilor, ci și câteva zile după Revelion, ceea ce le oferă elevilor timp suficient să se odihnească, dar și să se reîntoarcă la școală mai relaxați, după o pauză prelungită. Anul școlar este împărțit în module, iar acesta se încheie exact înainte de Crăciun, pe 19 decembrie, lăsând loc pentru o tranziție firească spre perioada festivă.

Pentru părinți, programul este unul ideal: minivacanțele legale ale adulților se suprapun în mare parte cu perioada liberă a copiilor, facilitând planurile de călătorie sau momentele petrecute împreună. În plus, în februarie urmează și vacanța mobilă, cunoscută drept „vacanța de schi”, a cărei dată exactă va fi stabilită individual de fiecare inspectorat şcolar.

În decembrie 2025 sunt trei zile libere legale:

1 decembrie – Ziua Națională a României, care cade într-o zi de luni, oferind astfel un weekend prelungit pentru mulți angajați.

25 decembrie – Crăciunul.

26 decembrie – A doua zi de Crăciun.

Când intră elevii în vacanță de Crăciun

Elevii români vor avea o vacanță de iarnă ce începe pe 20 decembrie 2025 și durează până pe 7 ianuarie 2026. Asta înseamnă 18 zile libere consecutive, potrivit structurii anului școlar aprobate de Ministerul Educației.

Pe lângă zilele de Crăciun, 25 și 26 decembrie, elevii vor beneficia și de zile de vacanță înainte și după sărbători, ceea ce transformă această perioadă într-o pauză reală, nu doar într-un weekend prelungit.

Ce zile libere avem de Anul Nou 2026

Bucuria minivacanţelor de iarnă poate continua, fără probleme, şi în debutul anului viitor. Zilele de joi, 1 ianuarie 2026, şi vineri, 2 ianuarie 2026, sunt considerate şi ele zile libere legale.

Iar cum seria continuă cu alte două zile libere legale, marţi, 6 ianuarie 2026, de Boboteaza, şi miercuri, 7 ianuarie 2026, de Sfântul Ioan, nu ne-ar mira ca mulţi dintre angajaţi să formeze o punte prin care să se bucure de chiar o săptămână întreagă de vacanţă, 1-7 ianuarie 2026.

Zile libere în ianuarie 2026

Dacă zilele de 1, 2, 6 şi 7 ianuarie 2026, zile libere legale, ni se potrivesc ca o mănuşă pentru o adevărată vacanţă de o săptămână, vă spunem că sfârşitul lunii ianuarie 2026 nu mai este darnic cu românii.

Românii ar avea zi liberă legală şi de 24 ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Române, dar, în 2026, 24 ianuarie pică într-o sâmbătă, iar asta înseamnă că oricum cei mai mulţi dintre noi ar fi stat acasă în ziua respectivă.

