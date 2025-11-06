Ce zile sunt libere în decembrie 2025

Decembrie 2025 vine cu vești bune pentru români. Luna sărbătorilor aduce nu doar bucurie și cadouri, ci și mai multe zile libere legale, perfecte pentru minivacanțe și timp petrecut alături de cei dragi.

Prima zi liberă este 1 decembrie, Ziua Națională a României, care pică într-o zi de luni. Asta înseamnă un weekend prelungit de trei zile pentru toți angajații, dar și o gură de oxigen înaintea perioadei aglomerate de sărbători.

Câte zile libere legale sunt în Decembrie 2025

Spre finalul lunii, românii se vor bucura de Crăciun, care în 2025 cade în zilele de joi și vineri, pe 25 și 26 decembrie. Așadar, încă un weekend prelungit, numai bun pentru mese în familie, cadouri și relaxare.

Deși Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie, nu este zi liberă legală, multe companii aleg să ofere angajaților un program redus, iar școlile își vor încheia deja cursurile pentru vacanța de iarnă.

În total, românii vor avea trei zile libere legale în decembrie 2025, însă combinate cu weekendurile, acestea pot deveni adevărate minivacanțe.

Zile libere legale în 2025

1 ianuarie, miercuri - Anul Nou

2 ianuarie, joi - Anul Nou

6 ianuarie, luni - Boboteaza

7 ianuarie, marți - Sfântul Ioan Botezătorul

24 ianuarie, vineri - Ziua Unirii Principatelor Române

18 aprilie, vineri - Vinerea Mare

20 aprilie, duminică - Paștele

21 aprilie, luni - Paștele

1 mai, joi - Ziua Muncii

1 iunie, duminică - Ziua Copilului

8 iunie, duminică - Rusalii

9 iunie, luni - Rusalii

15 august, vineri - Adormirea Maicii Domnului

30 noiembrie, duminică - Sfântul Andrei

1 decembrie, luni - Ziua Națională a României

25 decembrie, joi - Crăciunul

26 decembrie, vineri - Crăciunul

Crăciunul pică joi, 25 decembrie 2025

După cum se ştie, de Crăciun, toţi angajaţii primesc sau ar trebui să primească două zile libere legale, 25 decembrie şi 26 decembrie, primele două zile ale Crăciunului.

Cum, însă, anul acesta Crăciunul pică joi, 25 decembrie 2025, iar ziua de vineri, 26 decembrie 2025, este şi ea zi liberă legală, românii vor putea să se bucure de o minivacanţă de cel puţin patru zile, urmând a lega cele două zile de weekendul 27-28 decembrie 2025.

Ce zile libere avem de Anul Nou 2026

Bucuria minivacanţelor de iarnă poate continua, fără probleme, şi în debutul anului viitor. Zilele de joi, 1 ianuarie 2026, şi vineri, 2 ianuarie 2026, sunt considerate şi ele zile libere legale.

Iar cum seria continuă cu alte două zile libere legale, marţi, 6 ianuarie 2026, de Boboteaza, şi miercuri, 7 ianuarie 2026, de Sfântul Ioan, nu ne-ar mira ca mulţi dintre angajaţi să formeze o punte prin care să se bucure de chiar o săptămână întreagă de vacanţă, 1-7 ianuarie 2026.

Zile libere în ianuarie 2026

Dacă zilele de 1, 2, 6 şi 7 ianuarie 2026, zile libere legale, ni se potrivesc ca o mănuşă pentru o adevărată vacanţă de o săptămână, vă spunem că sfârşitul lunii ianuarie 2026 nu mai este darnic cu românii.

Românii ar avea zi liberă legală şi de 24 ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Române, dar, în 2026, 24 ianuarie pică într-o sâmbătă, iar asta înseamnă că oricum cei mai mulţi dintre noi ar fi stat acasă în ziua respectivă.

