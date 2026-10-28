Chiar dacă doi oameni se potrivesc, nu înseamnă că vorbesc același limbaj al iubirii, iar diferențele pot duce la probleme în cuplu. Cum putem depăși momentele dificile, să ne acceptăm partenerul și să construim o conexiune autentică ne explică invitatul Observator 16, Eduard Puiu, psiholog.

PREZENTATOR: Așadar, am zis despre cele cinci limbaje ale iubirii, o să le dezvoltăm. Dar, cum facem să îndeplinim toate aceste lucruri pe care le vrea și celălalt? Pentru că aici este vorba și de o educație sau de o învățare a unor lucruri cu care poate noi nu suntem obișnuiți, că fiecare în parte are bagajul lui, nu? Care vine din copilărie, din familie.

INVITAT: Tot specialiștii legat de acest bestseller și de schema cadru, pe care Chapman îl propune, vorbesc în paralel și despre un limbaj predilect, pentru că nu le putem acoperi pe toate. Sunt persoane care, de exemplu, prin kinestezie, prin gesturi, prin afecțiune apropiere, se simt validate din punct de vedere și consideră că iubirea o primesc în principal prin intermediul acestui canal de comunicare. Alții au altă predilecție și atunci întrebarea este dacă putem descoperi care este canalul predilect al partenerului nostru, să furnizăm foarte multe gesturi sau foarte multe elemente pe modalitatea asta în care el percepe mai bine, e o întreagă discuție.

PREZENTATOR: Bun, și cum descoperim asta?

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INVITAT: O să vă propun trei termeni. E vorba despre metacomunicare, despre miză și despre compromis. Metacomunicarea înseamnă să vorbim despre cum comunicăm. Adică știința comunicării, ne așezăm la masă și stabilim termeni în care noi comunicăm.

PREZENTATOR: Să facem un exerciciu, hai să dăm un exemplu. Eu spun că nu-mi place că stau pe telefon toată ziua.

INVITAT: Și eu răspund că vacanțele în destinații exotice se plătesc datorită acestor eforturi și că sunt obligați să stau pe telefon ca să produc bani, să putem satisface nevoile familiei. Și aici apar conflicte, pentru că femeia își dorește mai mult timp petrecut în sânul familiei din partea lui, mai multă atenție, mai mult focus, iar bărbatul argumentează cu astfel de explicații. Dacă îl asculți pe unul în mod individual, are dreptatea lui și pe celălalt în egală măsură.

PREZENTATOR: De aia e adevărul întotdeauna la mijloc, nu? De asta apare ideea de miză, da?

INVITAT: Ajungem la cealaltă etapă. La doua etapă sau la al doilea element, care, de fapt, nu putem să trecem așa ușor peste metacomunicare. Noi trebuie să discutăm acest argument, să-l negociem. Orice e în relație trebuie negociat.

PREZENTATOR: Adică înseamnă discuții mai multe pe un ton sau discuții care să fie amicale, prietenoase, mă refer, nu tensionate și nu ceartă.

INVITAT: În primul rând, trebuie să-ți exprimi cu adevărat nevoia, nu cu reproș. Prima dată trebuie exprimată, fără reproș, trebuie să ia act. De multe ori se întâmplă, în special bărbații care sunt dihotomici, adică n-au o paletă largă de interpretare, nu știu ce li se reproșează.

PREZENTATOR: Strict la ceea ce ai spus tu, da? Nevoia în cazul acesta cu telefonul este aș avea nevoie ca tu să nu mai stai pe telefon, e formulat corect, sau ca tu să stai mai mult cu mine. Cum se formulează corect asta?

INVITAT: Formularea corectă ar fi așa. Aș vrea să înțeleg prima dată, da? De ce tu, băiat deștept care am ajuns în punctul ăsta cu tine, nu înțelegi că nevoia mea este să petrecem mai mult timp de calitate împreună, pentru că el o să spună, eu nu pot să petrec foarte mult timp, și nici ea probabil că n-ar avea nevoie de foarte mult timp, dar ar avea nevoie ca acel timp pe care îl petrec împreună, în vacanță, seara, acasă, două, trei ore, să fie de calitate. Chestiunea asta poate să debuteze de multe ori cu o întrebare, pentru că dacă noi ne formăm această deprindere, dumneavoastră, femeile, da? În special, care aveți mai multe lucruri în paleta asta de interpretare, nu cerințe neapărat, nuanțe, în loc să aduceți un reproș, așa cum spuneai prima dată, debutează meta-discuția cu o întrebare, pot să înțeleg de ce omul nu se simte atacat, omul se simte întrebat, deci contează.