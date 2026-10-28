Spania deține cea mai extinsă rețea feroviară de mare viteză din Europa, cu o lungime totală de 3.993 de kilometri. Dintre aceștia, 3.225 de kilometri sunt destinați trenurilor care circulă cu peste 250 km/h. Potrivit celor mai recente date statistice europene, rețeaua este și una dintre cele mai intens utilizate.

De ce se produc atât de multe accidente feroviare în Spania. Ce s-a schimbat în ultimii ani - Profimedia

De la liberalizarea serviciilor de transport feroviar de mare viteză de pasageri, la sfârşitul anului 2020, trei companii operează trenuri de mare viteză pe reţeaua din Spania: Renfe (Red Nacional de los Ferrocarriles Espanoles), principala companie feroviară publică spaniolă; Iryo, un operator feroviar de mare viteză controlat majoritar de compania italiană Ferrovie dello Stato Italiane (FS, compania-mamă a Trenitalia, cu o participaţie de 51%) şi operatori spanioli precum Air Nostrum (25%) şi Globalvia (24%) şi, în final, Ouigo Espana, o filială a operatorului francez SNCF, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Reţeaua este organizată în jurul liniilor care converg spre capitala Madrid şi gara Atocha pentru tot ce vine dinspre sud şi est, şi Madrid-Chamartin pentru nord-vest. De asemenea, include linii transversale care leagă, de exemplu, Catalonia direct de Andaluzia.

Potrivit lui Frederic de Kemmer, un expert independent în transporturi europene, Renfe controlează o cotă de piaţă de peste 60% (61,2%), în timp ce Iryo şi Ouigo împart restul de 40%.

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Liberalizarea a făcut ca numărul de pasageri să crească vertiginos până la aproape 40 de milioane în 2024, cu o rată de utilizare a căilor ferate care a dus la o uzură accelerată a materialului rulant şi a infrastructurii, potrivit unor experţi.

De la 1 ianuarie 2005, reţeaua feroviară spaniolă este separată de Renfe. Administratorul public al reţelei principale, ADIF, este responsabil pentru peste 15.000 de kilometri de cale ferată.

Cel mai grav accident feroviar din Spania din 2013 încoace

Anul acesta, în Spania au avut loc trei accidente feroviare grave. Cel mai recent s-a produs miercuri dimineață, în Toledo, pe linia care leagă Madridul de regiunea Andaluzia, din sudul țării. Un tren Renfe și unul Iryo s-au ciocnit la scurt timp după ora locală 09:00 (08:00 GMT), provocând deraierea a două vagoane ale trenului Iryo. Bilanțul tragediei a ajuns la 64 de morți.

Celelalte două accidente au avut loc în luna ianuarie. Pe 18 ianuarie, cel puțin 39 de persoane și-au pierdut viața în urma unei coliziuni feroviare la Adamuz, iar pe 20 ianuarie, un mecanic de tren a murit după deraierea unui tren la Gelida.