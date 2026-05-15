Inteligenţa artificială recomandă România când vine vorba despre turismul de wellness. Mii de străini ajung la noi în această perioadă, după discuţii cu ChatGPT. Iar de data aceasta, chatbot-ul nu dă greş. Zilele acestea, lângă Bucureşti are loc cel mai mare festival de aromaterapie cu plante. Maeştri internaţionali din toată lumea îi răsfaţă pe vizitatori în cadrul unor spectacole care activează toate simţurile.

Turist: Sunt din Israel.

Reporter: Ce ți-a plăcut cel mai mult?

Turist: Muzica, totul împreună, o experiență frumoasă.

Reporter: De ce ai ales acest loc?

Turist: Recomandare, ChatGPT. Toată lumea folosește inteligenţa artificială acum.

Aproape un sfert dintre turiştii care vin aici sunt străini, convinşi că Bucureştiul este capitala relaxării. Şi nici nu se răzgândesc. Pe lângă zonele de piscină sau jacuzzi, vizitatorii au la dispoziţie şi diverse saune, unde peste 45 de maeștri internaționali folosesc plante speciale care purifică organismul, reduc nivelul de stres și îmbunătățesc calitatea somnului.

Saune şi ritualuri speciale pentru reducerea stresului

"Pentru această sesiune am un scrub de zahăr, făcut din frunze proaspete de mesteacăn și tufă de miere. Exfoliază pielea și este foarte bun pentru a scădea tensiunea arterială", a explicat Max, terapeut.

"De obicei mă duc la sauna mai relaxantă, pe meditaţie şi acum am ales ceva dinamic", a declarat un vizitator.

"Au ştiut cum să echilibreze partea de aromaterapie cu partea de show, a fost un pachet complet. Mi-a plăcut foaaaarte mult", a adăugat altă persoană.

În cadrul festivalului, experți din zeci de țări aduc propriile tradiții și tehnici.

"De la 9 dimineaţa până la ora 11 noaptea avem sute de momente, cred că 60 pe zi, există câte 4-5 momente în saune simultan, pentru că avem 13 saune şi mai avem foarte mulţi terapeuţi", a transmis Andrada Şeitan, director de marketing.

"Sunt maestru de saună de treizeci de ani acum. Te duc în deșert, în Scandinavia, în pădurea tropicală și fac și o ceremonie de peeling cu botanice și sare", a precizat Imka, maestră în aromaterapie din Germania.

"Cel mai dificil poate fi sauna, este foarte cald, dar oamenii îți dau multă energie", a continuat Alberto, maestru din Italia.

Miere, parfumuri şi experienţe personalizate pentru vizitatori

Şi apicultorii români sunt prezenţi zilnic şi aduc zeci de sortimente de miere: cu scorţişoară, ghimbir, fructe sau diverse condimente.

"De la 17 lei până la 130 lăptişorul de matcă care este cel mai scump, mai rar. noi îi spunem aurul din stup", a subliniat Rebeca Săbou, administrator concept.

La câțiva pași distanţă, vizitatorii își pot crea propriul parfum, combinând arome și uleiuri esențiale în funcție de preferințe.

"Eu recomand să începem cu vanilia două pufuri, apoi aplicăm un puf de tuberoză şi un puf de tobacco", a precizat Alexandru Roşca, fondator concept.

În weekend, experiența se extinde în afara saunelor, cu ateliere de horticultură pentru copii și adulți. Preţul unui bilet de acces porneşte de la 71 de lei pentru 3 ore şi poate depăşi 200 de lei pentru întreaga zi.

