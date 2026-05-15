Nicuşor Dan, după participarea la BSDA 2026: Investiţiile în apărarea cetăţenilor au devenit o prioritate

Președintele Nicușor Dan a vizitat, vineri, expoziția Black Sea Defense, Aerospace and Security (BSDA), care are loc la Romaero Băneasa. Șeful statului a reiterat, într-o postare pe Facebook, că investițiile în tot ce ține de apărarea românilor au devenit o prioritate și că "doar asigurând pacea societățile noastre pot să rămână libere și să prospere în viitor".

Potrivit unui comunicat de presă, cea de-a X-a ediție, care marchează 20 de ani de la lansare, este și cea mai amplă organizată până în prezent, cu peste 550 de companii expozante din 36 de țări. Alături de liderii industriei globale, pe parcursul celor trei zile de BSDA sunt așteptați mai mult de 30.000 de vizitatori și peste 350 de oficiali români și străini de nivel înalt.

Mesajul președintelui Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a reiterat faptul că apărarea cetățenilor a devenit o prioritate, în actualul context global cu multiple conflicte militare. El a subliniat faptul că doar asigurând pacea societățile noastre pot să rămână libere și să prospere în viitor, iar BSDA reprezintă un eveniment important, care creează o serie de oportunități pentru România.

"Investițiile în tot ce ține de apărarea cetățenilor noștri au devenit o prioritate, în actualul context global cu multiple conflicte militare. Avem responsabilitatea să mărim alocările în zona de apărare, pentru că atunci când crește riscul asupra siguranței oamenilor, ne dăm seama că doar asigurând pacea societățile noastre pot să rămână libere și să prospere în viitor.

În acest context, expoziția internațională 'Black Sea Defense, Aerospace and Security – BSDA 2026' desfășurată la București, pe care am vizitat-o astăzi, reprezintă un eveniment important, care pune în contact industria noastră de apărare cu potențialii investitori, creând o serie de oportunități pentru România.

BSDA este cea mai mare expoziție internațională din Europa de Est, dedicată industriilor de apărare și aeronautice, securității naționale, securității private și securității cibernetice, care are loc o dată la doi ani, în București. BSDA contribuie activ și direct la promovarea industriei românești de profil.

BSDA este organizată în parteneriat cu MApN, MAI, MEDAT, SRI, STS, Departamentul de Război al SUA și Ambasada SUA la București.

Ediția din acest an este cea mai mare de până acum, însumând o cifră de afaceri de aproximativ un trilion de dolari" a scris Nicuşor Dan pe Facebook.

