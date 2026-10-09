V-aţi mutat împreună, vă faceţi planuri, vă organizaţi viaţa şi sună mama să vă spună cum ar trebui să faceţi lucrurile. Sau vine soacra în vizită şi, până să plece, a schimbat deja jumătate din casă. Râdem, glumim, dar uneori astfel de momente ajung să provoace certuri serioase în cuplu. Pentru că una e să-ţi asculţi părinţii şi alta e să-i laşi să decidă în locul tău. Cum găsim atunci echilibrul între respectul pentru familie şi dreptul de a ne trăi viaţa după propriile reguli? Ei bine, specialiştii au soluţia.

"Nu e bine că faci pe aia, mâncarea e prea sărată, patul nu e bine făcut, vezi că nu e bine aia", a spus Elena, 24 de ani.

Elena vorbește din experiență. Ea și soțul ei au locuit cu socrii timp de un an. A fost suficient, spune ea, ca să își dea seama că nu pot face casă bună toți patru.

"Lucrul care m-a deranjat foarte mult e că se bagă mult. Te indeamnă să faci copii, apoi nu te ajută cu nimic. Nici măcar un telefon nu dă", a completat Elena.

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La 20 și ceva de ani, pentru mulți începe separarea de familia în care au crescut. În România, însă, pasul acesta vine mai târziu decât în multe alte țări europene. Iar când plecăm mai târziu de acasă, e posibil ca și desprinderea emoțională să fie mai greu de acceptat: pentru unii părinți, copilul rămâne copil chiar și atunci când începe să-și construiască propria familie.

Plecarea de acasă, la vârste tot mai înaintate

De multe ori, plecarea de acasă la o vârstă tot mai înaintată are motive economice: costul vieții este ridicat, iar chiriile sunt scumpe. Alteori, motivele sunt emoţionale sau pur şi simplu din comoditate. Însă, atunci când adultul intră într-o relaţie sau devine, la rândul său, părinte, lucrurile se complică.

"Eu nu aș spune stop niciodată relatiei cu părinții ei trebuie să îi implicăm mereu în viaţa noastră dar când îți intemeiezi o familie, trebuie să o prioritizăm", a spus Andrei, 18 ani.

"Trebuie să învățăm să vorbim cu ei în așa manieră în care să nu simtă că îi dăm la o parte sau că sunt plasați pe locul doi sau trei", a spus Radu Leca, psiholog.

Şi internetul face haz de necaz pe seama relatiei dintre noră și soacră, un conflict clasic și aparent fără sfârșit.

O relație sănătoasă nu înseamnă ruperea legăturilor cu părinții, dar nici implicarea lor în toate deciziile. Este important să existe limite clare, astfel încât apropierea să fie păstrată, fără ca noua familie să își piardă libertatea și autonomia.

În România, unul din opt cupluri locuiește în aceeași casă cu părinții sau cu socrii.

Vârsta la care tinerii părăsesc casa părintească