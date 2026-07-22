23 iulie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 23 iulie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 23 iulie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 23 iulie

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Pe 23 iulie 1601, Mihai Viteazul dictează memoriul către marele duce al Toscanei, Fernando I de Medici, păstrat numai în traducere, prima autobiografie din literatura română. Pe 23 mai 1829, William Burt a conceput prima mașină de scris din lume. Pe 23 mai 1859 a apărut, la București, prima publicație a Armatei Române, "Observatorul militar, diariu, politicu și scientificu". Publicaţia a apărut până la 3 decembrie 1859, iar din 22 iulie 1994 a apărut în serie nouă. Pe 23 iulie 1862, serviciul de poștă a intrat în administrația statului. S-a înființat Direcția centrală a poștelor. Pe 23 iulie 1881, la Liège, Belgia, s-a înființat Federația Internațională de Gimnastică, cea mai veche federație sportivă internațională.

Pe 23 iulie 1914, Imperiul austro-ungar a emis un ultimatum Serbiei, după asasinarea Arhiducelui Franz Ferdinand. Actul a precedat izbucnirea Primului Război Mondial. Pe 23 iulie 1942, Nikola Vapţarov, poet bulgar și lider comunist, este executat prin împușcare. Pe 23 iulie 1952, Farouk, ultimul rege egiptean, a fost răsturnat de o lovitură de stat militară condusă de Ali Muhammad Naguib și Gamal Abdel Nasser. Pe 23 iulie 1959, începe vizita lui Richard Nixon în URSS. Pe 23 iulie 1968, exercitând presiuni asupra guvernului liberal cehoslovac, sovieticii anunță desfașurarea, la scară largă, de manevre militare în apropiere de Cehoslovacia. Pe 23 iulie 1991, Banca Națională a României emite norme privind înființarea și funcționarea caselor de schimb valutar.

Nașteri pe 23 iulie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 23 iulie, de la Papa Clement al XI-lea, născut pe 23 iulie 1649, sau scriitorul american Raymond Chandler, născut pe 23 iulie 1888, şi până la Haile Selassie I, împărat al Etiopiei, născut pe 23 iulie 1892, sau Moses Rosen, fost șef al Cultului Mozaic din România, născut pe 23 iulie 1912.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 23 iulie s-au născut personalităţi precum actorul american Woody Harrelson, născut pe 23 iulie 1961, actorul american Philip Seymour Hoffman, născut pe 23 iulie 1967, actorul american Marlon Wayans, născut pe 23 iulie 1972, sau actorul englez Daniel Radcliffe, născut pe 23 iulie 1989.

Decese pe 23 iulie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 23 iulie. Dintre acestea amintim pe Ulysses Simpson Grant, general american și cel de-al 18-lea președinte al Statelor Unite ale Americii, decedat pe 23 iulie 1885, mareşalul francez Philippe Pétain, decedat pe 23 iulie 1951, actorul american Montgomery Clift, decedat pe 23 iulie 1966, Regele Hassan al II-lea al Marocului, decedat pe 23 iulie 1999, cântăreaţa britanică Amy Winehouse, decedată pe 23 iulie 2011, sau fotbalistul brazilian Djalma Santos, decedat pe 23 iulie 2013.

România i-a pierdut într-o zi de 23 iulie, printre alţii, pe pictorul şi revoluţionarul paşoptist Constantin Daniel Rosenthal, decedat pe 23 iulie 1851, istoricul şi scriitorul Teodor V. Ștefanelli (Theodor V. Ștefaniu), decedat pe 23 iulie 1920, sau medicul şi profesorul Dan Setlacec, decedat pe 23 iulie 2009.