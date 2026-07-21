Evenimente în Bucureşti, miercuri 22 iulie. Ce nu trebuie să ratezi

Descoperă cele mai interesante evenimente din București pentru miercuri, 22 iulie 2026. Concerte, expoziții, spectacole și alte recomandări pentru timpul tău liber.

Piesa de teatru "Voyeur" se joacă miercuri, 22 iulie, la Teatrul de Artă din Bucureşti - zilesinopti.ro

Abia au trecut câteva zeci de ore din această săptămână şi poate cei mai mulţi dintre bucureşteni încă sunt implicaţi total în ceea ce înseamnă muncă dar chiar şi aşa considerăm că oamenii ar trebui să caute portiţe în program pentru a se bucura de diferite evenimente care să-i facă să uite de grijile zilei.

Astfel că am decis să venim, ca de obicei, în faţa dumneavoastră cu câteva recomandări de evenimente care v-ar putea ajuta, miercuri, 22 iulie, să uitaţi de ceea ce vă produce bătăi de cap în cadrul programului normal de lucru.

Piese de teatru în Bucureşti, miercuri 22 iulie

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În cadrul InLight Theater Festival 2026, la Teatrul Actorilor avem, de la ora 18.00, "Zece", iar de la ora 19.30 avem "Și nu ne-a mântuit nimeni".

De la ora 19.00, la Teatrul de Artă se joacă piesa "Voyeur", de Gardner McKay, piesă recomandată celor care au peste 16 ani.

Concerte în Bucureşti, miercuri 22 iulie

De la ora 18.00, artiştii de la Kraftwerk susţin un concert la Arenele Romane. Ducu Bertzi & Friends susţin un concert în Quantic Pub, de la ora 19.00.

De la ora 20.15, în Berăria H sunteţi aşteptaţi la un concert susţinut de artişti precum Romeo Fantastik, Șatra B.E.N.Z. sau Sorin Necunoscutu’. Claudiu Mirea susţine un concert pe terasa Hard Rock Cafe, de la ora 21.00, iar Vlad Flueraru susţine un concert în Expirat Halele Carol, de la ora 21.30.

Expoziţii în Bucureşti, miercuri 22 iulie

La Palatul Şuţu puteţi vizita, în continuare, expoziţia "Între realismul socialist și comunismul național".

De asemenea, la Muzeul Theodor Aman puteţi vizita expoziţia "Aman – linie, punct".