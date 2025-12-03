Cum să estimezi greutatea porcului fără cântar. Metoda cu ruleta

În ciuda problemelor înregistrate în ultimii ani, care au dus la o reducere a numărului de efective, în România încă există milioane de porci, iar mulţi dintre aceştia sunt sacrificaţi, de obicei, în perioada sărbătorilor de iarnă.

Chiar dacă nu mai trăiesc în vremurile de mult apuse, pentru români încă există tradiţia de a tăia un porc de Crăciun şi de a consuma diferite produse alimentare care să aibă la bază carnea de porc.

Astfel, este de aşteptat ca şi în acest an să fie sacrificaţi mulţi porci, iar pentru cei care vor să afle, măcar de curiozitate, greutatea unui porc, înainte ca acesta să fie sacrificat, trebuie precizat că există şi alte metode de a afla greutatea aproximativă a unui porc, în afară de cea clasică, cu cântarul.

Cât de exact poţi afla greutatea porcului fără cântar

Articolul continuă după reclamă

Pentru cei care vor să afle greutatea unui porc, dar nu au la dispoziţie un cântar, trebuie precizat că există, din moşi-strămoşi, diferite formule de calcul prin care se poate afla greutatea aproximativă a corpului.

În funcţie de formula pe care se bazează o persoană, aceasta presupune mai ales utilizarea unei rulete, dar există şi o altă formulă de calcul prin care se poate afla greutatea aproximativă a porcului prin aflarea greutăţii capului.

Metoda cu ruleta. Ce să măsori

În cazul în care doriţi să aflaţi greutatea unui porc utilizând aşa-numita "metoda cu ruleta", trebuie precizat că formula de calcul nu este chiar atât de uşoară pe cât v-aţi imagina.

Concret, greutatea estimată este egală cu 69,3 înmulţit cu circumferința toracică (măsurată în spatele picioarelor din față) înmulţit cu circumferința toracică (măsurată în spatele picioarelor din față) înmulţit cu lungimea porcului (de la baza urechilor la baza cozii).

Cum se afla în trecut greutatea porcului "după rinichi"

O altă soluţie prin care se poate afla greutatea porcului, şi care a fost preluată din moşi-strămoşi, este aşa-numita formulă a afla "greutatea porcului după rinichi".

Conform toateanimalele.ro, soluţia poate părea ciudată la prima vedere dar, în fapt, se referă la un concept tradiţional de estimare a greutăţii porcilor înainte de sacrificare, concept folosit în special în mediul rural. Practic, este un mod empiric de a evalua masa totală a animalului prin observarea unei anumite părţi a corpului sau, mai exact, a rinichilor.

Deşi această metodă nu este una ştiinţifică, ea rămâne înrădăcinată în cultura unor regiuni şi oferă o perspectivă interesantă asupra modului în care oamenii au încercat să estimeze greutatea animalelor de-a lungul timpului. Metoda aflării "greutăţii porcului după rinichi" nu este lipsită de critici. Una dintre principalele limitări este lipsa de acurateţe. Un alt aspect problematic este variabilitatea. Deoarece metoda se bazează pe evaluarea vizuală şi palpatorie, rezultatele pot varia considerabil în funcţie de experienţa şi abilităţile celui care face estimarea. Acest lucru face ca metoda să fie inconsistentă şi greu de standardizat.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi folosit Contul Junior Centenar al copilului? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰