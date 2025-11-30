La vremuri noi, obiceiuri noi. Jucăriile de altădată sunt astăzi înlocuite de obiecte din ce în ce mai sofisticate. Iar multe dintre ele sunt controlate direct din telefon.

Când privești jucăriile clasice, precum Monopoly, Rubik’s Cube, figurinele Teenage Mutant Ninja Turtles sau consola portabilă Nintendo Game Boy, unele dintre cele mai populare jucării de Crăciun din ultimele decenii, realizezi că, odată cu ele, se schimbă și felul în care copilăria însăși este construită. Jucăriile de ieri nu erau doar obiecte de amuzament: erau punți către imaginație, socializare, joc fizic sau, pur și simplu, prilejuri de a petrece timp împreună cu familia sau prietenii. Astăzi, jucăriile devin tot mai sofisticate, adesea digitale, inteligente și conectate la internet, schimbând nu doar modul în care ne jucăm, ci și felul în care învățăm, ne relaxăm și ne raportăm la tehnologie.

"Să ne amintim de Monopoly, un joc care a fost inventat în 1934. Nu lipsea de la nicio întâlnire cu prietenii sau cu familia și, ce-i drept, nici în ziua de astăzi nu prea mai lipsește. Se afla sub bradul fiecărei generații din 1934 încoace.", a transmis Oana Bogdan, reporter Observator.

"Apoi avem Cubul Rubik, inventat în 1974 de către un profesor pentru studenții săi, pentru a înțelege mai bine cum funcționează geometria în spațiu. Astăzi este un trend internațional, pot spune. Tinerii se întrec care mai de care pe rețelele de social media: cine poate să îl rezolve mai repede? Ce-i drept, atunci jocurile și jucăriile erau menite să îți pună mintea la contribuție, să îți faci un film în capul tău pentru a te putea distra.", a adăugat reporterul Observator.

"Stăteai cu orele afară, din ce îmi spuneau părinții și bunicii. În ziua de astăzi, jucăriile nu mai funcționează chiar așa. Le putem conecta la internet, pot vorbi și nu mai este nevoie de la fel de multă imaginație cum era înainte. Psihologii vorbesc despre un trend care este în defavoarea copiilor din ziua de astăzi. Este un câștig digital, de fapt. Însă rămâne aceeași întrebare: ce fel de copilărie construim, de fapt, cu jucăriile pe care le alegem? Cert este că jucăriile timpului ne arată de fiecare dată nu doar cum ne jucăm, ci și cine suntem.", a concluzionat Oana Bogdan.

