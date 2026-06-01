Studiu: viaţa de copil e epuizantă. Mulţi alocă şi 10 ore pe zi pentru şcoală şi teme

Ce-şi doresc copiii cel mai mult de la 1 iunie? Răspunsul s-ar putea să vă surprindă şi să vă îngrijoreze în acelaşi timp: timp. Pentru că dincolo de orice activitate, excursie sau distracţie, probabil cea mai mare bucurie a copiilor este că astăzi nu au mers la şcoală.

Şi nu din cauză că şcoala ar fi o problemă, ci pentru că asta le ocupă cel mai mult timp. Mai bine de jumătate dintre copiii cu vârste între 9 și 17 ani spun că se simt epuizaţi după școală și teme, arată cel mai recent studiu Salvaţi Copiii, realizat la nivel naţional. Datele arată că cei mai mulţi copii alocă aproximativ 8 ore pe zi şcolii şi pregătirii temelor.

Un sfert ajung chiar şi la 10 ore pe zi. Dacă mai adaugăm şi o oră-două de meditaţii, plus o oră drumul spre şi dinspre şcoală şi alte activităţi, alte două trei petrecute pe jocuri şi pe internet, tragem linie şi vedem că programul elevilor este la fel de încărcat, poate chiar şi mai încărcat decât cel al părinţilor. Prin urmare, timpul le lipseşte foarte mult celor mici.

Timp liber pentru ei, pentru familie, pentru joacă în aer liber şi pentru somn. Pentru că şi aici e o problemă. Un alt studiu realizat de Școala de Sănătate Publică a Universității din Minnesota ne arată că adolescenţii din Statele Unite, deşi putem extrapola şi pentru cei din Europa, inlusiv România, dorm mult prea puţin.

Doar 22% spun că dorm cel puțin șapte ore pe noapte, cât ar fi necesar. Realitatea e că joaca și odihna copilului sunt drepturi fundamentale, nu recompense într-o lume care pune tot mai multă presiune pe ei. Ce putem noi, ca adulţi, ca părinţi, să facem pentru a-i ajuta în acest sens este să reducem numărul de activităţi extraşcolare şi chiar să programăm, spun specialiştii, timp pentru... "nimic". Cel puțin o oră complet liberă, fără ecrane, fără teme și fără reguli stricte.

Cezara Radu

