Zi importantă pentru creştinii ortodocşi din toată ţara. Aceştia celebrează Rusaliile, sărbătoare ce are loc la 50 de zile după Paşte.

Sărbătoarea Rusaliilor este, alături de Paște, una dintre cele mai vechi sărbători creștine. I se mai spune cincizecimea pentru că are loc la 50 de zile după Paște și semnifică pogorârea Duhului Sfânt asupra apostolilor. De asemenea, odată cu Rusalile a început și istoria bisericii.

Astăzi oamenii vin la biserică pentru a participa la vecernia plecării genunchilor. Aduc cu ei ramuri verzi de nuc, tei sau soc pentru ca preotul să-l binecuvânteze și semnifică darurile cele bogate ale Duhului Sfânt. În special în mediul rural, mai apoi, aceste ramuri sunt duse de credincioși acasă pentru a-și împodobi cu ele ușile, ferestrele sau icoanele.

Și nu sunt aruncate nici după ce se usucă pentru că sunt binecuvântate de preoți, sunt sfințite, şi sunt îngropate în pământ pentru a se întoarce în natură sau chiar păstrate așa uscate. Tradițiile diferă mult de la o zonă la alta. Astăzi, în unele locuri, are loc jocul călușarilor sau împănatul boului pentru alungarea duhurilor rele, dar și pentru atragerea ploii.

Articolul continuă după reclamă

Creștinii spun că astăzi nu se fac munci fizice, nu se fac nici munci gospodărești, iar din punct de vedere legal, și mâine este zi liberă prin lege.

Alex Prunean Like Meseria aceasta de fapt e o vocație. Sau un microb. De fapt, ambele. Îmi aduc aminte că atunci când am intrat în “familia Antenei” eram cel mai tânăr corespondent. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰