Video Tradiţii şi superstiţii de Rusalii. Credincioşii păstrează ramurile verzi de nuc tot anul, pentru belşug

Zi importantă pentru creştinii ortodocşi din toată ţara. Aceştia celebrează Rusaliile, sărbătoare ce are loc la 50 de zile după Paşte.

de Alex Prunean

la 31.05.2026 , 08:49
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover

Sărbătoarea Rusaliilor este, alături de Paște, una dintre cele mai vechi sărbători creștine. I se mai spune cincizecimea pentru că are loc la 50 de zile după Paște și semnifică pogorârea Duhului Sfânt asupra apostolilor. De asemenea, odată cu Rusalile a început și istoria bisericii.

Astăzi oamenii vin la biserică pentru a participa la vecernia plecării genunchilor. Aduc cu ei ramuri verzi de nuc, tei sau soc pentru ca preotul să-l binecuvânteze și semnifică darurile cele bogate ale Duhului Sfânt. În special în mediul rural, mai apoi, aceste ramuri sunt duse de credincioși acasă pentru a-și împodobi cu ele ușile, ferestrele sau icoanele.

Și nu sunt aruncate nici după ce se usucă pentru că sunt binecuvântate de preoți, sunt sfințite, şi sunt îngropate în pământ pentru a se întoarce în natură sau chiar păstrate așa uscate. Tradițiile diferă mult de la o zonă la alta. Astăzi, în unele locuri, are loc jocul călușarilor sau împănatul boului pentru alungarea duhurilor rele, dar și pentru atragerea ploii.

Articolul continuă după reclamă

Creștinii spun că astăzi nu se fac munci fizice, nu se fac nici munci gospodărești, iar din punct de vedere legal, și mâine este zi liberă prin lege.

Alex Prunean
Alex Prunean Like

Meseria aceasta de fapt e o vocație. Sau un microb. De fapt, ambele. Îmi aduc aminte că atunci când am intrat în “familia Antenei” eram cel mai tânăr corespondent.

rusalii sarbatoare pogorarea duhului sfant traditii obiceiuri superstitii ramuri de nuc
Înapoi la Homepage
„Drum lin. Îți mulțumesc”. Gică Popescu, în doliu. Mesaj copleșitor după moartea prietenului său
„Drum lin. Îți mulțumesc”. Gică Popescu, în doliu. Mesaj copleșitor după moartea prietenului său
Lucian Viziru, acuzat că „cerșește” pe TikTok. Ce probleme are actorul după ce a recunoscut consumul de substanțe interzise
Lucian Viziru, acuzat că „cerșește” pe TikTok. Ce probleme are actorul după ce a recunoscut consumul de substanțe interzise
Ioan Andone a văzut marea schimbare în echipa de start a FCSB-ului: „O mutare înșelătoare!”
Ioan Andone a văzut marea schimbare în echipa de start a FCSB-ului: „O mutare înșelătoare!”
Omul de pe Omu. Povestea meteorologului care trăiește la peste 2.500 de metri, cu pisica Rodica și vulpea Foxy
Omul de pe Omu. Povestea meteorologului care trăiește la peste 2.500 de metri, cu pisica Rodica și vulpea Foxy
Imagini de la priveghiul interlopului Ilie Bălăceanu, pe lux și opulență! Casa lui, plină ochi
Imagini de la priveghiul interlopului Ilie Bălăceanu, pe lux și opulență! Casa lui, plină ochi
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă temeţi de un nou incident cu dronă în România?
Observator » Ştiri sociale » Tradiţii şi superstiţii de Rusalii. Credincioşii păstrează ramurile verzi de nuc tot anul, pentru belşug
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.