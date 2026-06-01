În prima zi de vară, copiii s-au bucurat deja de gustul vacanţei la munte şi la mare. S-au aventurat în valuri şi la înălţime. Au plecat cu gândul că nu mai este mult până la următoarea aventură. Peste trei săptămâni începe vacanţa mare.

Prima zi de vară a umplut plajele cu sărbătoriţi. Copiii s-au jucat la soare şi au făcut prima baie în mare vara aceasta. În aer sunt 22 de garde, iar apa mării are 19 grade. Cei mici nu au stat deloc pe gânduri și s-au aruncat printre valuri.

Părinţii i-au convins cu greu să mai plece de pe plajă.

"Foarte frumos, nu mă aşteptam să fie aşa de cald".

"Dacă ne luam după prognozele meteo, stăteam în Bucureşti. E perfect", spun oamenii.

Altă bucurie pentru copii - astăzi au avut intrare gratuită la Delfinariu.

Şi la munte copiii au stat toată ziua pe afară

Cadou de ziua lor, au jucat fotbal la 15 metri în aer şi s-au dat pe tobogane uriaşe într-un parc de distracţii abia deschis. Pentru copii, biletul de intrare costă în jur de 90 de lei.

"Traseele sunt şi pe sol, unde pot întâlni o serie de panouri informative despre ce găsesc aici, în pădure- plante, animale, insecte, cum protejăm natura, despre sol, despre bacterii", spune Irina Dinică, reprezentant parc.

Elevii se întorc la cursuri mâine, dar nu pentru mult timp. Peste trei săptămâni începe vacanţa de vară.

