Un şofer beat criţă a făcut prăpăd pe o stradă din Brăila

Un bărbat a făcut prăpăd pe o şosea din Brăila, după ce a urcat la volan beat criţă. Individul în vârstă de 34 de ani a provocat un carambol, în urma căruia a lovit și mașină poliției aflată în patrulare.

Totul s-a întâmplat pe Șoseaua Buzăului, unde acesta a intrat în plin în autoturismul care circula în fața sa.

Din impact, autovehiculul lovit, condus de o femeie de 37 de ani, a fost proiectat în autospeciala de poliţie. Toți conducătorii auto implicați au fost testați pentru consumul de alcool, iar în cazul bărbatului rezultatul a fost de 1,24 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Odată ajunşi la spital pentru a i se recolata probe biologice, poliţiştii au descoperit că bărbatul era aproape de comă alcoolică - avea în sânge o alcoolemie de 2,95 g/l. Acum, acesta se află sub control judiciar pentru 60 de zile.

