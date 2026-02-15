A găsit un sat abandonat pe internet și l-a cumpărat pentru 310.000 euro. Visul unui antreprenor american

A avut un vis și a crezut în el. Un antreprenor american a găsit un sat abandonat de 30 de ani pe internet și l-a cumpărat pentru 310.000. Acum vrea să îl transforme într-o stațiune de lux.

În inima provinciei Zamora, la granița hispano-portugheză, ascuns între stâncile și văile spectaculoase ale Parcul Natural Arribes del Duero, se află un loc care pare desprins dintr-un film post-apocaliptic: Salto de Castro.

Un sat întreg, cu 44 de case, biserică, școală, bar și cazarmă a Gărzii Civile, abandonat de peste trei decenii. Tăcere, ziduri scorojite și ferestre goale care privesc spre râul Duero. Pentru majoritatea, un loc uitat. Pentru antreprenorul american Jason Lee Beckwith, o oportunitate unică.

Pariul de 310.000 de euro

Originar din California, cu experiență în industria ospitalității și a muzicii, Beckwith își vânduse afacerea din Statele Unite în căutarea unei noi provocări. Într-o căutare online de proprietăți neobișnuite din Europa, a descoperit imaginile și povestea satului construit în anii ’40 pentru muncitorii unui baraj și ai unei centrale hidroelectrice, apoi abandonat la sfârșitul anilor ’80.

Ideea l-a captivat instantaneu. În 2025, a finalizat achiziția pentru aproximativ 310.000 de euro, cât un apartament într-un mare oraș european, dar care pentru el a însemnat începutul unei aventuri personale și antreprenoriale.

„Nu vreau să construiesc doar o stațiune de lux”, a transmis el, subliniind că planul său este mult mai amplu: reinventarea satului ca destinație turistică sustenabilă, strâns legată de cultură, natură și comunitățile locale.

Cum va arăta noul Salto de Castro

Proiectul este ambițios: renovarea celor 44 de locuințe, a bisericii, școlii, vechiului bar și cazărmii; crearea de spații de cazare: hoteluri boutique, apartamente și hostel pentru excursioniști; restaurante, piscină și spații comune; o podgorie și o cramă;, promovarea produselor locale, carne de vită Aliste, ciuperci, miere, castane; organizarea de festivaluri, evenimente culturale și activități dedicate vinului și naturii.

Beckwith și-a exprimat dorința de a se muta în Spania împreună cu soția sa pentru a supraveghea îndeaproape lucrările. Spune că obiectivul său „merge dincolo de profit”: vrea să creeze locuri de muncă, să combată depopularea rurală și să stimuleze economia locală.

Un vis şi o provocare

Inițiativa a stârnit interes major. Pentru unii, este șansa de a readuce la viață un loc uitat și de a contribui la revitalizarea „Spaniei goale”, vastele zone rurale afectate de depopulare. Pentru alții, există îngrijorări legate de impactul asupra mediului.

Salto de Castro se află într-o zonă cu reglementări stricte privind protecția peisajului și a naturii. Fiecare etapă a restaurării va trebui să respecte aceste constrângeri. În plus, costul real al proiectului depășește cu mult suma de achiziție: estimările indică investiții între 4 și 7 milioane de euro pentru infrastructură modernă și servicii esențiale, scrie Il Messaggero.

Un fenomen european

Povestea lui Jason Lee Beckwith nu este singulară. În Spania și în alte regiuni europene, investitorii străini privesc tot mai des spre sate abandonate, transformându-le în destinații turistice alternative, comunități creative sau centre de afaceri rurale.

Diferența o va face însă execuția. Dacă planul său va reuși, Salto de Castro ar putea deveni un simbol al renașterii rurale, dovada că uneori este nevoie doar de o viziune curajoasă și de un pariu de 310.000 de euro pentru a transforma ruinele într-un nou început.

