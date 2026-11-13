Evenimente în Bucureşti, în weekendul 14-15 noiembrie. Ce nu trebuie să ratezi

Descoperă cele mai interesante evenimente din București pentru sâmbătă, 14 noiembrie 2026, şi duminică, 15 noiembrie 2026. Concerte, expoziții, spectacole și alte recomandări pentru timpul tău liber.

După încă o săptămână complicată la lucru, mulţi bucureşteni au timp liber în weekend şi se pot bucura de numeroase evenimente organizate în Capitală, mai ales în condiţiile în care numărul de evenimente organizate este în creştere.

Ca de obicei, sunt evenimente pentru toate gusturile în Capitală, de la piese de teatru pentru cei mari şi pentru cei mici şi până la evenimente sportive, expoziţii, concerte şi aşa mai departe.

Piese de teatru în Bucureşti, în weekendul 14-15 noiembrie

Sâmbătă, 14 noiembrie, în Bucureşti se joacă piese de teatru precum "Prostia Omenească", la Teatrul Coquette, de la ora 11.00, "Marile speranţe", la Teatrul Excelsior, de la ora 15.00, "Scapă-mă de nevastă-mea!", la Teatrul În Culise, de la ora 16.00, "Bărbați care salvează femei", la Teatrul Roşu, de la ora 16.30, "Fluturii sunt liberi", la Teatrul Amzei, de la ora 18.00, "Un gelos întors pe dos", la Teatrul Elisabeta, de la ora 18.00, "Livada de vișini", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Studio, de la ora 19.00, "Lapte negru", la Teatrul Nottara - Sala Horia Lovinescu, de la ora 19.00, sau "Preferatul lui Dumnezeu", la FF Theatre, de la ora 19.00.

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Duminică, 15 noiembrie, ziua de teatru începe încă de la ora 11.00, când se joacă piesa pentru copii "Hainele cele noi ale împăratului", la Teatrul Ion Creangă. De la ora 16.00 se joacă "Şeful", la Sala Dalles, de la ora 18.00 se joacă "Iubitule, hai să renovăm!", la Improteca, şi "Bărbatul perfect defect", la Teatrul Roşu, iar de la ora 18.30 se joacă "Revizorul", la Teatrul Mic - Sala Studio. De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Frumos e în septembrie la Veneţia", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Ion Caramitru, "Livada de vişini", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Studio, sau "Bigamul…după 20 de ani", la Teatrul Mic.

Concerte în Bucureşti, în weekendul 14-15 noiembrie

Sâmbătă, 14 noiembrie, în Bucureşti avem concerte susţinute de Breathelast, în Encore Club, de la ora 19.00, byron, în Quantic Pub, de la ora 19.00, trupa Victoria, la Terasa Florilor, de la ora 19.00, sau GINIA, în Londohome, de la ora 19.00.

Duminică, 15 noiembrie, în Bucureşti avem concerte susţinute de OCRU, în The Coffee Shop Constituţiei, de la ora 17.00, Warblade şi Synapse Burnout, în Encore Club, de la ora 19.00, artiştii de la Trei Parale, în Green Hours Jazz Cafe, de la ora 19.00, artiştii de la Rondo Veneziano, la Ateneul Român, de la ora 20.00, sau Conway the Machine, în Quantic Pub, de la ora 20.00.

Evenimente sportive în Bucureşti, în weekendul 14-15 noiembrie

Sâmbătă, de la ora 21.45, pe Arena Naţională se joacă meciul de fotbal România - Polonia, din UEFA Nations League. Însă tot sâmbătă, de la ora 18.30, pe Stadionul Arcul de Triumf se joacă meciul de rugby dintre România şi Statele Unite ale Americii.

Duminică, în Bucureşti se joacă nu mai puţin de trei meciuri de baschet masculin. Avem Rapid Bucureşti - SCM Universitatea Craiova, în Sala Rapid, de la ora 18.00, Steaua Bucureşti - FC Argeş Piteşti, în Sala Mihai Viteazul, de la ora 18.00, şi Dinamo Bucureşti - CS Vâlcea Râmnicu Vâlcea, în Sala Dinamo, de la ora 18.00.

Sâmbătă, de la ora 15.00, în Sala Rapid se joacă meciul de handbal feminin dintre Rapid Bucureşti şi Ştiinţa Bucureşti. Duminică, de la ora 17.00, în Sala Polivalentă se joacă meciul de handbal feminin dintre CSM Bucureşti şi echipa franceză Brest.

În Liga Naţională de volei masculin se joacă Steaua Bucureşti - CSU Ştiinţa Politehnica Bucureşti (sâmbătă, ora 19.00, Sala Mihai Viteazul). În Liga Naţională de volei feminin se joacă Dinamo Bucureşti - CSM Constanţa (sâmbătă, ora 16.00, Sala Dinamo), CSM Bucureşti - CSM Lugoj (sâmbătă, ora 16.00, Sala Elite Performance) şi CSO Voluntari - Rapid Bucureşti (sâmbătă, ora 19.30, Sala Gabriela Szabo).