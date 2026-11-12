Evenimente în Bucureşti, vineri 13 noiembrie. Ce nu trebuie să ratezi

Descoperă cele mai interesante evenimente din București pentru vineri, 13 noiembrie 2026. Concerte, expoziții, spectacole și alte recomandări pentru timpul tău liber.

Vorga, Sidious şi Dimholt susţin un concert vineri, 13 noiembrie, în Encore Club din Bucureşti - Profimedia

Vineri, 13 noiembrie 2026, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru vineri, 13 noiembrie 2026, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii, evenimente sportive sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, vineri 13 noiembrie 2026

De la ora 18.00 se joacă piesa "Proştii", la Teatrul Amzei, iar de la ora 18.30 se joacă "Oameni, Locuri, Lucruri", la Teatrul Mic - Sala Atelier, în timp ce de la ora 19.00 se joacă "Mici crime conjugale", la Teatrul Mic - Sala Studio, sau "20 de ani în Siberia", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier.

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Tot de la ora 19.00 se joacă şi "Colibri", la Teatrul de Artă, "Micul Prinţ", la Sala Dalles, "Reuniune", la Teatrul Bulandra, "Colecţionarul", la Teatrul În Culise, "Marile speranţe", la Teatrul Excelsior, sau "Dezbracă-te, vreau să-ţi vorbesc!", la Teatrul Elisabeta.

Concerte în Bucureşti, vineri 13 noiembrie 2026

Artiştii de la A.L.T. Trio susţin un concert în Green Hours Jazz Cafe, de la ora 19.00. Vorga, Sidious şi Dimholt susţin un concert în Encore Club, de la ora 19.00.

Corul Academic Radio şi Corul de Copii Radio susţin un concert la Sala Radio, de la ora 19.00. Orchestra Filarmonicii George Enescu susţine un concert la Ateneul Român, de la ora 19.00.

Evenimente sportive în Bucureşti, vineri 13 noiembrie 2026

În Liga Naţională de handbal masculin se joacă meciurile Dinamo Bucureşti - CSO Teutonii Ghimbav (Sala Dinamo, ora 18.00) şi Steaua Bucureşti - CSM Bucureşti (Sala Apollo, ora 20.00).