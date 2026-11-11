Evenimente în Bucureşti, joi 12 noiembrie. Ce nu trebuie să ratezi

Descoperă cele mai interesante evenimente din București pentru joi, 12 noiembrie 2026. Concerte, expoziții, spectacole și alte recomandări pentru timpul tău liber.

Joi, 12 noiembrie 2026, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru joi, 12 noiembrie 2026, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, joi 12 noiembrie

De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Regina Maria – jurnal de razboi", la Teatrul Mic, "Delta", la Teatrul Mic - Sala Atelier, "Un cântec, o glumă şi un strop în pahar!", la Teatrul Evreiesc de Stat, sau "Arta", la Teatrul Bulandra.

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Tot de la ora 19.00 se joacă şi "Boeing Boeing", la Teatrul Elisabeta, în timp ce de la ora 19.30 se joacă "Cine mai are nevoie de iubire?", la Teatrul Roşu, iar de la ora 20.30 se joacă "Viața femeilor pe înțelesul bărbaților", la Teatrul Amzei.

Concerte în Bucureşti, joi 12 noiembrie

Alina Manole susţine un concert în The Coffee Shop Constituţiei, de la ora 19.00. Soprana Leontina Văduva şi pianistul Cătălin Răducanu susţin un concert la ARCUB, de la ora 19.00.

Artistul american Xzibit susţine un concert în Quantic Pub, de la ora 19.00. Vlad Corb susţine un concert în Control Club, de la ora 19.00. Theo Rose susţine un concert la Sala Palatului, de la ora 20.00. Trupa Iris, în formula Cristi Minculescu, Valter, Boro, susţine un concert în Hard Rock Cafe, de la ora 21.00.

Expoziţii în Bucureşti, joi 12 noiembrie

La Art Safari puteţi vizita expoziţii precum "Brâncuși și muzele sale", "Pop Art | Lumea în culori" sau "Război și Pace".

La Muzeul Naţional al Ţăranului Român puteţi vizita expoziţii precum "Prin memorie, mâini și lumi: Traiectorii ale măștilor rituale" sau "Grădini - Ceruri - Zidiri".