Evenimente în Bucureşti, în weekendul 29-30 noiembrie. Ce nu trebuie să ratezi

Ne aşteaptă un weekend extrem de încărcat în Bucureşti, sâmbătă, 29 noiembrie, şi duminică, 30 noiembrie, fiind organizate numeroase evenimente în Capitală, de la piese de teatru sau evenimente sportive şi până la spectacole sau concerte.

După încă o săptămână complicată la lucru, mulţi bucureşteni au timp liber în weekend şi se pot bucura de numeroase evenimente organizate în Capitală, mai ales în condiţiile în care numărul de evenimente organizate este în creştere.

Ca de obicei, sunt evenimente pentru toate gusturile în Capitală, de la piese de teatru pentru cei mari şi pentru cei mici şi până la evenimente sportive, expoziţii, concerte şi aşa mai departe.

Piese de teatru în Bucureşti, în weekendul 29-30 noiembrie

Articolul continuă după reclamă

Sâmbătă, ziua de teatru începe încă de la ora 10.00, când se joacă piesa "Punguţa cu doi bani", la Teatrul Țăndărică. De la ora 11.00 se joacă piesa "Glasul copilăriei", la Teatrul Ion Creangă, de la ora 16.00 se joacă "Minciuni nevinovate", la Teatrul Elisabeta, de la ora 16.00 se joacă "Zici că-i casa de nebuni!", la Teatrul în Culise, iar de la ora 16.30 se joacă "Iubire dublu distilată", la Teatrul Roșu. De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Ultima noapte în Paradis", la FF Theatre, "Perplex", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier, "Zorro", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Pictura, sau "Tristețe și bucurie în viața girafelor", la Teatrul Excelsior.

Duminică, ziua de teatru începe încă de la ora 10.00, când se joacă piesa "Omul de zăpadă care voia să întâlnească soarele", la Teatrul Țăndărică. De la ora 11.00 se joacă "Orașul nostru", la Teatrul Excelsior, şi "Albă ca Zăpada", la Teatrul Ion Creangă, de la ora 17.00 se joacă "Bestiar", la Teatrul Metropolis - Sala Mare, iar de la ora 18.00 se joacă "Ursul păcălit de vulpe", la Teatrul Ion Creangă. De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Cum se duce totul dracu", la FF Theatre, sau "Nebun din dragoste", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier.

Concerte în Bucureşti, în weekendul 29-30 noiembrie

Sâmbătă, de la ora 19.00, trupa Zdob şi Zdub susţine un concert aniversar la Arenele Romane. Tot sâmbătă, Maxim Belciug & Cvartetul Consonanțe susţin un concert la Sala Dalles, de la ora 19.00, Silviu Biriş susţine un concert la Restaurant Elisabeta, de la ora 20.00, alături de bandul său, trupa Cazino & Adi Filip susţin un concert în True Club, de la ora 21.00, iar artistul The Motans susţine un concert la Hard Rock Cafe, de la ora 21.30.

Duminică, de la ora 18.45, Andrei Bănuţă susţine un concert special, de Sf. Andrei, în Berăria H. Tot duminică, însă, avem şi concerte susţinute de Subcarpaţi, la Arenele Romane, de la ora 19.00, A-Chord, în True Club, de la ora 19.00, Mari Froes, în Quantic Pub, de la ora 20.00, The Motans, în Hard Rock Cafe, de la ora 21.00, sau Tzancă Uraganu, în Berăria H, de la ora 23.45.

Evenimente sportive în Bucureşti, în weekendul 29-30 noiembrie

Sâmbătă, de la ora 20.45, în Superliga de fotbal se joacă meciul dintre Dinamo Bucureşti şi Oţelul Galaţi. Partida are loc pe Arena Naţională.

În Cupa României la rugby, sâmbătă, de la ora 15.00, pe Stadionul Arcul de Triumf, se joacă meciul dintre Dinamo Bucureşti şi SCM Timişoara.

Sâmbătă, în Liga Naţională de baschet feminin se joacă meciul dintre Rapid Bucureşti şi CS Universitatea Cluj-Napoca. Partida are loc de la ora 19.00 şi se joacă în Sala Rapid.

În Liga Naţională de handbal masculin, duminică, de la ora 17.30, în Sala Dinamo, se joacă meciul dintre Dinamo Bucureşti şi SCM Politehnica Timişoara.

În Liga Naţională de volei masculin, sâmbătă, de la ora 18.00, în Sala Mihai Viteazul, se joacă meciul dintre CSA Steaua Bucureşti şi CS Dinamo Bucureşti.

În Liga Naţională de volei feminin, sâmbătă, de la ora 17.00, în Sala Dinamo, se joacă meciul dintre CS Dinamo Bucureşti şi CSM Lugoj.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ca să reduceţi facturile, v-aţi instala panouri fotovoltaice pe balcon? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰