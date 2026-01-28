Fundația Mereu Aproape, alături de Asociația Supereroilor, a încheiat cu succes proiectul pilot „Școli cu suflet”, o inițiativă care propune o educație trăită „altfel”: cu mai multă empatie, mai multă prezență și mai mult respect pentru ritmul fiecărui copil, în special al celor cu Cerințe Educaționale Speciale (CES).

Școli cu suflet: când empatia devine prima lecție pentru copiii cu Cerințe Educaționale Speciale

În trei luni, 40 de dascăli și 10 părinți de copii cu CES au lucrat împreună într-un spațiu sigur, în care au avut curajul să pună întrebări, să își recunoască vulnerabilitățile și să caute soluții noi. I-a unit dorința de a vedea copilul dincolo de etichete și de a construi o relație autentică, bazată pe încredere și conectare.

„Prin aceste workshop-uri am încercat să rezolvăm o barieră emoțională. O barieră în care lucrul cu copiii devine ceva mai personal, ceva mai din suflet”, a spus Marius Brăila, președintele Asociației Supereroilor.

Profesorii și părinții, împreună în aceeași echipă

Încă de la primele sesiuni, a devenit clar că profesorii și părinții veneau cu așteptări diferite: cadrele didactice erau preocupate de rezultate, în timp ce părinții își doreau, înainte de toate, înțelegere și acceptare pentru copiii lor. Prin dialog și exerciții practice, proiectul a creat un teren comun, transformând diferențele în soluții și construind un parteneriat real între școală și familie.

„Sunt foarte mulți copii cu aceste Cerințe Educaționale Speciale, fie că vorbim despre dislexie, discalculie sau vorbim despre o zonă mai complicată. Este o provocare într-adevăr pentru orice dascăl dar nu e ceva pe care nu-l putem depăși împreună. Am sperat că reușim și a fost mai mult decât am sperat pentru că părinții și profesorii care au venit la cursuri au spus că se poate întâmpla ceva foarte bun în România din acest punct de vedere.”, a declarat Alessandra Stoicescu, președintele Fundației Mereu Aproape.

Atelierele au urmărit folosirea unor instrumente practice și consolidarea competențelor existente, iar profesorii au simțit nevoia acestui sprijin.

„Eu am atestat pentru educație specială, dar nu mi-a fost de ajuns. Mi-am dorit să aprofundez aceste lucruri, pentru a putea răspunde mai bine nevoilor copiilor”, a mărturisit un cadru didactic.

„Copiii aceștia au nevoie, înainte de toate, de empatie. Au nevoie să le spunem că se poate, să îi sprijinim și să nu îi marginalizăm”, a completat Maria Victoria Șică, profesor de Limba Română.

Părinții au privit proiectul ca pe o investiție în viitorul copiilor lor, așa cum a subliniat tatăl unuia dintre ei: „Ne dorim ca ai noștri copii să fie contribuabili, nu asistați social. După ce noi nu vom mai fi, ei trebuie să poată trăi pe picioarele lor. Iar acest lucru îl putem obține doar împreună, părinți și dascăli cu suflet.”

Un ghid născut din nevoile reale ale clasei

Pentru a continua sprijinul oferit profesorilor, echipa proiectului a creat un ghid practic, cu idei ușor de aplicat și o abordare centrată pe copil. Ghidul este disponibil gratuit pe www.scolicusuflet.ro și răspunde unei nevoi reale: mulți profesori întâlnesc copii cu CES, dar nu au primit în formarea inițială instrumentele necesare pentru a lucra eficient cu ei. Documentul este un instrument pentru dascăli dar poate fi la fel de util și părinților copiilor cu CES.

Educația începe cu empatie

În România, peste 70.000 de copii sunt înregistrați cu cerințe educaționale speciale. Unii au dificultăți de învățare, alții dizabilități vizibile sau invizibile. Mulți învață în școli de masă, în clase care încă descoperă ce înseamnă diversitatea.

Pentru acești copii, școala nu începe cu tabla, ci cu un adult care îi observă și îi înțelege.

„Sistemul nostru este ancorat mai degrabă în școală și mai puțin în copil, deși declarativ e invers. Workshop-urile acestea sunt despre a vedea potențialul din fiecare, dincolo de culoare, etnie, dizabilitate sau statut social. Toți avem drepturi egale”, a explicat sociologul Gelu Duminică.

Un lanț de bine care abia începe

Proiectul „Școli cu suflet” va merge mai departe și va avea în continuare susținerea Inspectoratului Școlar al Municipiului București. Profesorii care au participat la prima serie de workshopuri vor deveni ambasadori ai proiectului în propriile școli, contribuind la diseminarea conceptelor și la alinierea întregului colectiv didactic la principiile educației incluzive.

Primele ecouri sunt deja vizibile: numeroase școli și licee din București, dar și mulți părinții au solicitat extinderea programului în unitățile lor de învățământ.

„Școli cu suflet” continuă, cu aceeași misiune: să aducă în educație mai multă empatie, mai multă înțelegere și mai mult suflet acolo unde copiii au cea mai mare nevoie de ele.

