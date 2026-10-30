Evenimente în Bucureşti, în weekendul 31 octombrie - 1 noiembrie. Ce nu trebuie să ratezi

Descoperă cele mai interesante evenimente din București pentru sâmbătă, 31 octombrie 2026, şi duminică, 1 noiembrie 2026. Concerte, expoziții, spectacole și alte recomandări pentru timpul tău liber.

După încă o săptămână complicată la lucru, mulţi bucureşteni au timp liber în weekend şi se pot bucura de numeroase evenimente organizate în Capitală, mai ales în condiţiile în care numărul de evenimente organizate este în creştere.

Ca de obicei, sunt evenimente pentru toate gusturile în Capitală, de la piese de teatru pentru cei mari şi pentru cei mici şi până la evenimente sportive, expoziţii, concerte şi aşa mai departe.

Piese de teatru în Bucureşti, în weekendul 31 octombrie - 1 noiembrie

Sâmbătă, 31 octombrie, ziua de teatru începe încă de la ora 11.00, când se joacă piesa pentru copii "Albă ca Zăpada", la Teatrul Ion Creangă, dar şi "Hainele cele noi ale Împăratului", la Teatrul Coquette. De la ora 11.00 se joacă "Prinţesele fermecate", la Teatrul Amzei, de la ora 12.00 se joacă "Richard al III-lea", la Teatrul Bulandra, iar de la ora 16.00 se joacă "Duşi cu pluta", la Teatrul În Culise. De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Dineu cu proşti", la Teatrul Naţional Bucureşti, "50 de nuanțe de gri ale doamnei Cucu", la FF Theatre, "Jake și femeile lui", la Teatrul Nottara, "Mesia", la Teatrul Evreiesc de Stat, sau "Un bărbat şi mai multe femei", la Sala Gloria.

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Duminică, 1 noiembrie, ziua de teatru începe încă de la ora 10.00, când se joacă piesa "Prinţesele fermecate", la Teatrul Amzei. De la ora 14.30 se joacă "Capcană pentru un bărbat căsătorit", la Teatrul Elisabeta, de la ora 16.00 se joacă "Scandal în familie", la Sala Gloria, iar de la ora 18.30 se joacă "Oameni, Locuri, Lucruri", la Teatrul Mic - Sala Atelier. De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Ellen Babic", la Teatrul Mic - Sala Studio, "Funeralii fericite", la FF Theatre, "Cântarea Cântărilor", la Teatrul Evreiesc de Stat, sau "Muzici și faze", la Teatrul Excelsior.

Concerte în Bucureşti, în weekendul 31 octombrie - 1 noiembrie

Sâmbătă, 31 octombrie, avem în Bucureşti concerte susţinute de Mircea Călin și Mihai Ungureanu, la Ateneul Român, de la ora 19.00, Radu Captari, la Terasa Florilor, de la ora 19.00, sau Paul Celmare, la Teatrul Amzei, de la ora 18.00.

Duminică, 1 noiembrie, avem în Bucureşti concerte susţinute de Sorin Poclitaru, în The Coffee Shop Constituţiei, de la ora 16.00, Costel Biju, la Berăria H, de la ora 20.00, sau Compact Paul Ciuci, în Hard Rock Cafe, de la ora 21.00.

Evenimente sportive în Bucureşti, în weekendul 31 octombrie - 1 noiembrie

Duminică, 1 noiembrie, de la ora 20.30, pe Arena Naţională se joacă meciul de fotbal dintre Dinamo Bucureşti şi UTA Arad.

Sâmbătă, 31 octombrie, în Bucureşti sunt programate trei meciuri de baschet. În Liga Naţională masculină se joacă Rapid Bucureşti - CSM Oradea (Sala Rapid, ora 18.00) şi Steaua Bucureşti - Corona Braşov (Sala Mihai Viteazul, ora 19.00). În Liga Naţională feminină se joacă CS Oxigen Bucureşti - UAV Arad (Sala Şcoala Profesională Specială Nr. 2, ora 18.00). Duminică, 1 noiembrie, la băieţi avem Dinamo Bucureşti - SCM Politehnica Timişoara (Sala Dinamo, ora 18.00).

În Liga Naţională de volei masculin se joacă CSM Bucureşti - SCM U Craiova (sâmbătă, ora 16.00, Sala Unirea Dobroeşti), CSU Ştiinţa Politehnica Bucureşti - CS Ştiinţa Explorări Baia Mare (sâmbătă, ora 18.00, Sala Politehnica), Dinamo Bucureşti - SCM Zalău (sâmbătă, ora 18.00, Sala Dinamo).