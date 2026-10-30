Zece marinari sirieni sunt captivi în Portul Constanţa de luni de zile, după ce nava pe care munceau a fost abandonată de proprietar. Au ajuns la capătul puterilor. Salariile nu le-au primit, au rămas fără căldură, iar unii dintre ei sunt bolnavi. Nu pot munci, dar nici nu pot pleca acasă, pentru că legislaţia nu le permite.

Disperare. Asta simte echipajul de sirieni care a rămas blocat pe navă. De luni întregi, cei zece marinari trăiesc în incertitudine, departe de familii.

Nava cu cei zece marinari sirieni a ajuns în Portul Constanța în luna iulie. De atunci oamenii nu au mai reuşit să ia legătura cu armatorul care i-a abandonat şi care nu le-a mai plătit salariile de mai bine de şase luni.

Situaţia este gravă şi acasă, întrucât familiile depind de banii pe care îi câştigă. Între timp, le-au expirat şi contractele de muncă. Pe lângă problemele financiare, se confruntă şi cu frigul, după ce a picat generatorul navei.

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"Nu am primit niciun ban de şase luni", a spus Abdull Rahman Dilh, comandantul navei.

"Aici condiţiile sunt foarte rele. Vine iarna şi au scăzut temperaturile. Este foarte frig", a spus şi Jaafar Ismail, ofițer mecanic pe navă.

Nava „Militsa“ a venit din Bulgaria, fără încărcătură, iar situația s-a complicat după ce au apărut datorii ale armatorului și au fost instituite sechestre judiciare. În plus, vasul nu mai are pavilion, după retragerea acestuia, iar proprietarul a abandonat echipajul. În aceste condiții, marinarii nu pot pleca pur și simplu acasă.

"Nava este o unitate cu foc continuu. Trebuie să fie minimum o persoană de siguranţă la bord şi practic înseamnă o infracţiune care se pedepseşte destul de grav în foarte multe legislaţii cu puşcăria, chiar şi în România", a declarat Adrian Mihalcioiu de la Sindicatul Navigatorilor.

"Pe partea de asigurare, P&I-ul face tot posibilul să le acopere o parte din salarii. Pe cealaltă parte, domnul Mihălcioiu de la ITF o să încerce cu avocatul să recupereze din datorii și să le dea diferența de salarii", a explicat Bogdan Enciu, agentul navei în Portul Constanța.

Însă, banii nu rezolvă tot.

"Echipjul are nevoie de asistenţă medicală", a spus Abdull Rahman Dilh, comandantul navei.

"Trebuie să mă operez. Am o problemă de şase luni sau chiar mai mult. Am probleme la rinichi", a spus şi Yazan Rakzeh, marinar sirian.

"Încercăm să găsim soluţii pentru ei ca să le putem asigura măcar minimul necesar de căldură şi de condiţii de trai la bord", a precizat Adrian Mihalcioiu.

Reprezentanții navigatorilor cer Administrației Porturilor Maritime Constanța și Autorității Navale Române să trecă nava în regim de conservare, să reducă echipajul la numărul necesar pentru menținerea siguranței și să aprobe repatrieriea marinarilor, cu prioritate pentru cei cu probleme medicale.