Evenimente în Bucureşti, în weekendul 6-7 decembrie. Ce nu trebuie să ratezi

Ne aşteaptă un weekend extrem de încărcat în Bucureşti, sâmbătă, 6 decembrie, şi duminică, 7 decembrie, fiind organizate numeroase evenimente în Capitală, de la piese de teatru sau evenimente sportive şi până la spectacole sau concerte.

După încă o săptămână complicată la lucru, mulţi bucureşteni au timp liber în weekend şi se pot bucura de numeroase evenimente organizate în Capitală, mai ales în condiţiile în care numărul de evenimente organizate este în creştere.

Ca de obicei, sunt evenimente pentru toate gusturile în Capitală, de la piese de teatru pentru cei mari şi pentru cei mici şi până la evenimente sportive, expoziţii, concerte şi aşa mai departe.

Piese de teatru în Bucureşti, în weekendul 6-7 decembrie

Sâmbătă, 6 decembrie, ziua de teatru începe încă de la ora 10.00 când, la Teatrul Ţăndărică, se joacă piesa pentru copii "Cei trei purceluşi". De la ora 11.00 se joacă "Alertă în Laponia", la Teatrul Ion Creangă, de la ora 12.00 se joacă "Zaharașka și zăpada uitată", la Teatrul de Artă, de la ora 16.00 se joacă "Visul unei nopți de vară", la Sala Gloria, iar de la ora 18.00 se joacă "Milionul, nepoatele și milionara", la Teatrul Elisabeta. De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Procesul lui Eichmann", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier, "Fetița soldat", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Mică, sau "Familia Addams", la Teatrul Excelsior.

Duminică, 7 decembrie, ziua de teatru începe, de asemenea, de la ora 10.00, când se joacă piesa pentru copii "Salvați-l pe Moș Crăciun!", la Teatrul Țăndărică. De la ora 11.00 se joacă "Fata babei și fata moșului", la Teatrul Ion Creangă, de la ora 12.00 se joacă "Băiețelul care a salvat jucăriile", la Hard Rock Cafe, de la ora 16.00 se joacă "Aproape", la Teatrul Excelsior, iar de la ora 16.30 se joacă "Iubire dublu distilată", la Teatrul Roșu. De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Ultima noapte în Paradis", la FF Theatre, "Exil", la Teatrul Naţional Bucureşti, "Bârfe, zvonuri și minciuni", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Studio, sau "Figuranta", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Pictura.

Concerte în Bucureşti, în weekendul 6-7 decembrie

Sâmbătă, trupa Mahamour susţine un concert în True Club, de la ora 19.00. Tot sâmbătă, Nicu Alifantis şi Fragile Band susţin un concert la Teatrul Naţional Bucureşti, de la ora 19.00, iar Ştefan Bănică susţine un concert la Sala Palatului, de la ora 19.30.

Duminică, Baba Novak lansează albumul "Cântecele Haiducilor" prin intermediul unui concert susţinut în The Pub Universităţii, de la ora 19.00. Tot duminică, trupa OCRU susţine un concert în The Coffee Shop Constituţiei, de la ora 19.00, iar Ştefan Bănică susţine un nou concert la Sala Palatului, de la ora 19.30.

Evenimente sportive în Bucureşti, în weekendul 6-7 decembrie

Superliga de fotbal continuă în acest weekend cu două meciuri programate în Bucureşti. Sâmbătă, de la ora 20.30, pe Arena Naţională se joacă meciul dintre FCSB şi Dinamo Bucureşti. Duminică, de la ora 17.30, pe arena din Clinceni se joacă meciul dintre Metaloglobus Bucureşti şi Farul Constanţa.

Sâmbătă, de la ora 18.00, pe Stadionul Arcul de Triumf se joacă meciul internaţional de rugby dintre Lupii României şi echipa portugheză Lusitanos.

Sâmbătă, de la ora 18.00, se joacă meciurile de baschet masculin Steaua Sharks Bucureşti - CSM Târgu Jiu (Sala Mihai Viteazul) şi Dinamo Bucureşti - CSM Galaţi (Sala Dinamo).

În Liga Naţională de baschet feminin, sâmbătă se joacă meciurile Agronomia Bucureşti - Rapid Bucureşti (Sala Agronomia) şi Sportul Studenţesc - CSM Târgovişte (Arena de Baschet).

Tot sâmbătă avem şi meciuri de volei masculin, Dinamo Bucureşti - CSM Corona Braşov (ora 12.00, Sala Dinamo) şi Rapid Bucureşti - Steaua Bucureşti (ora 12.00, Sala Rapid), dar şi meciul de volei feminin CSO Voluntari - CSM Constanţa (ora 12.00, Sala Gabriela Szabo).

