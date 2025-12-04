Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Marea Neagră, invadată de meduze: fenomen neobișnuit pentru luna decembrie

O invazie de meduze, fenomen neobișnuit pentru luna decembrie, are loc zilele acestea la ţărmul Mării Negre. Pentru că temperatura apei este mult mai ridicată față de normalul perioadei, ritmul natural al vieții marine s-a schimbat.

de Cristina Niță

la 04.12.2025 , 13:54

În apă au apărut numeroase meduze, un fenomen care, potrivit specialiștilor, este legat de temperaturile neobișnuit de ridicate ale Mării Negre în această perioadă. Apa ar trebui sa aibă 6 grade şi are 12-13 grade. Biologii spun că încălzirea climatică a schimbat ritmul natural al vieții marine, iar mai multe specii de pește au întârziat să migreze.

Fenomen neobișnuit: temperaturile ridicate schimbă viața marină în Marea Neagră

"Apa Mării rămâne mai caldă pentru mai mult timp. Acum are 12 grade, iar temperatura normală pentru începutul lunii decembrie era de 6 grade. Deși apa Mării este încă foarte caldă, condițiile de troficitate favorizează toate speciile de meduze, inclusiv cele pe care obișnuiam să le găsim în apa rece.", a transmis Cristina Niţă, reporter Observator

Articolul continuă după reclamă

"Meduzele pe care le vedeți în imagini poartă denumirea de Aurelia aurita, o meduză comună din Marea Neagră. Ea suportă bine apa rece și poate apărea în număr mare chiar și iarna. Temperaturile ridicate nu doar că permit meduzelor să supraviețuiască și să se înmulțească, dar au făcut ca și mai multe specii de pești să nu mai migreze spre ape mai adânci. Practic, iarna în Marea Neagră începe tot mai târziu, iar acest lucru schimbă deja comportamentul viețuitoarelor marine.", a adăugat Cristina Niţă

Cristina Niță
Cristina Niță Like

Ce iubesc la profesia asta? E simplu. Faptul că nicio zi nu seamănă cu cealaltă.

meduze marea neagra invazie meduze
Înapoi la Homepage
Job-ul pe care Mircea Lucescu l-ar fi avut dacă nu antrena. Ce studii are selecţionerul României
Job-ul pe care Mircea Lucescu l-ar fi avut dacă nu antrena. Ce studii are selecţionerul României
Cu ce se ocupau surorile din trupa Indiggo în SUA înainte de a fi arestate. Adevărul din spatele imaginii lor
Cu ce se ocupau surorile din trupa Indiggo în SUA înainte de a fi arestate. Adevărul din spatele imaginii lor
ANAF a suspendat fiscal salonul Monicăi Hunyadi, ”coafeza” de la ESZ Prahova. Ce se ascunde în spatele cifrelor?
ANAF a suspendat fiscal salonul Monicăi Hunyadi, ”coafeza” de la ESZ Prahova. Ce se ascunde în spatele cifrelor?
Cauza morții doctoriței Ștefania Szabo a fost stabilită: Rezultatele autopsiei răstoarnă ipoteza unui infarct sau AVC de la epuizare
Cauza morții doctoriței Ștefania Szabo a fost stabilită: Rezultatele autopsiei răstoarnă ipoteza unui infarct sau AVC de la epuizare
Marina Voica, afectată de criza apei din Prahova! Cum face artista față situației
Marina Voica, afectată de criza apei din Prahova! Cum face artista față situației
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi cumpărat apartamente mai mici decât prevede legea datorită preţului?
Observator » Ştiri sociale » Marea Neagră, invadată de meduze: fenomen neobișnuit pentru luna decembrie