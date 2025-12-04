O invazie de meduze, fenomen neobișnuit pentru luna decembrie, are loc zilele acestea la ţărmul Mării Negre. Pentru că temperatura apei este mult mai ridicată față de normalul perioadei, ritmul natural al vieții marine s-a schimbat.

În apă au apărut numeroase meduze, un fenomen care, potrivit specialiștilor, este legat de temperaturile neobișnuit de ridicate ale Mării Negre în această perioadă. Apa ar trebui sa aibă 6 grade şi are 12-13 grade. Biologii spun că încălzirea climatică a schimbat ritmul natural al vieții marine, iar mai multe specii de pește au întârziat să migreze.

Fenomen neobișnuit: temperaturile ridicate schimbă viața marină în Marea Neagră

"Apa Mării rămâne mai caldă pentru mai mult timp. Acum are 12 grade, iar temperatura normală pentru începutul lunii decembrie era de 6 grade. Deși apa Mării este încă foarte caldă, condițiile de troficitate favorizează toate speciile de meduze, inclusiv cele pe care obișnuiam să le găsim în apa rece.", a transmis Cristina Niţă, reporter Observator.

"Meduzele pe care le vedeți în imagini poartă denumirea de Aurelia aurita, o meduză comună din Marea Neagră. Ea suportă bine apa rece și poate apărea în număr mare chiar și iarna. Temperaturile ridicate nu doar că permit meduzelor să supraviețuiască și să se înmulțească, dar au făcut ca și mai multe specii de pești să nu mai migreze spre ape mai adânci. Practic, iarna în Marea Neagră începe tot mai târziu, iar acest lucru schimbă deja comportamentul viețuitoarelor marine.", a adăugat Cristina Niţă.

