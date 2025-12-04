Ce este, de fapt, fericirea? La această întrebare a răspuns scriitorul Cornel Constantin Ciomâzgă într-o conferință susținută la București, cu ocazia lansării celor mai noi cărți ale sale: "Fericirea Altfel" și "Elogii - Imnele Vieții".

Scriitorul Cornel Constantin Ciomâzgă si-a lansat joi, 4 decembrie, cele mai noi cărți: Elogii - Imnele Vieţii și Fericirea Altfel, într-un eveniment desfășurat în parteneriat cu Centrul Metropolitan de Educație și Cultură "Ioan I. Dalles", la Sala I.C.Brătianu din București.

Lansarea a prilejuit si conferința, susținută de autor, care "a fost una cu adevărat deosebită, inedită și de mare interes pentru toată lumea, cu privire la fericire".

"Aceste cărți, ca și altele din opera mea, au fost scrise în locuri depărtate, de retragere, sub răsuflarea rugăciunii. Acum ele se apropie de inimile celor care vor auzi chemarea lor. Fericirea Altfel nu vorbește despre fericirea pe care o vânează lumea, ci despre aceea pe care sufletul a uitat-o. Este o carte răscolitoare, necesară și de vindecare. O carte care arată omului că fericirea nu este un premiu, ci o stare mult așteptată. Cealaltă carte, Elogii - Imnele Vieţii, este o culegere de cântări și de rugăciuni scrise în duh vechi, dar cu glas nou, pentru omul zbuciumat de astăzi.

Două cărți care vorbesc despre ceea ce oamenii au pierdut, dar n-au încetat să caute: fericirea și rugăciunea", a declarat autorul.

Amândouă cărțile, "ca un diptic, au o tematică în deplină consonanță cu nevoile și cu frământările omului de azi". Atât Fericirea Altfel, cât și Elogii - Imnele Vieţii, au în conținutul lor "metode, formule și soluții concrete privind descoperirea și obținerea fericirii", potrivit scriitorului Cornel Constantin Ciomâzgă.

Printre vorbitorii la eveniment s-au numărat Pr. Prof. Dr. Mihail Milea, ucenicul Preotului Nicolae Steinhardt, și Dr. Cercetător lingvist Dana Melania Bădic. În deschidere a avut loc un mini concert susținut de Grupul Tronos Junior - Dirijor Ioan Balaban.

