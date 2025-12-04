Evenimente în Bucureşti, vineri 5 decembrie. Ce nu trebuie să ratezi

Începem să ne apropiem, uşor, uşor, de sfârşitul de săptămână, aşa că reţeta de evenimente care se desfăşoară în Bucureşti este în creştere, ceea ce înseamnă că vineri, 5 decembrie 2025, chiar avem de unde să alegem unde vrem să mergem sau ce vrem să facem.

Ştefan Bănică susţine un concert vineri, 5 decembrie, la Sala Palatului din Bucureşti - zilesinopti.ro

Vineri, 5 decembrie 2025, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru vineri, 5 decembrie 2025, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii, evenimente sportive sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, vineri 5 decembrie

Ziua de teatru începe de la ora 10.00, când se joacă piesa pentru copii "Omul de zăpadă care voia să întâlnească soarele", la Teatrul Țăndărică. De la ora 18.00 se joacă alte două piese pentru copii, "Pinocchio", la Teatrul Țăndărică, şi "Alertă în Laponia", la Teatrul Ion Creangă.

De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Hedda Gabler", la Teatrul Naţional Bucureşti, "Frumos e în septembrie la Veneția", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Pictura, "Noaptea lui Helver", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier, "Un bărbat și mai multe femei", la Sala Gloria, "Doctorul", la Teatrul Nottara - Sala Horia Lovinescu, sau "Oleanna", la Teatrul de Artă.

Concerte în Bucureşti, vineri 5 decembrie

Gabriel Bebeșelea susţine un concert simfonic la Ateneul Român, de la ora 19.00. Afti & friends susţin un concert în True Club, de la ora 19.00. Ruyned and Satan’s Claw susţin un concert în Encore Club, de la ora 19.30.

Tot de la ora 19.30 avem şi un concert special de Crăciun susţinut de Ştefan Bănică la Sala Palatului. Cei de la Pathfinders susţin un concert Green Hours Jazz Cafe, de la ora 20.00, iar Ciprian Pop şi Marina Arsene susţin un concert în JazzBook, de la ora 20.00.

Evenimente sportive în Bucureşti, vineri 5 decembrie

De la ora 17.30, pe arena din Chiajna se joacă meciul de fotbal dintre Concordia Chiajna şi Chindia Târgovişte.

De la ora 19.30, pe Patinoarul Berceni Arena se dispută meciul de hochei pe gheaţă dintre Red Hawks Bucureşti şi CSA Steaua Bucureşti.

