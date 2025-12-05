6 decembrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 6 decembrie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 6 decembrie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 6 decembrie

Pe 6 decembrie 963, Leon al VIII-lea este ales papă. Pe 6 decembrie 1060, Béla I al Ungariei este încoronat rege al Ungariei. Pe 6 decembrie 1185, Regele Sancho I urcă pe tron, în Portugalia, după moartea tatălui său, Alfonso. Pe 6 decembrie 1865, Statele Unite au adoptat al 13-lea amendament al Constituției, prin care s-a abolit sclavia. Pe 6 decembrie 1877, inventatorul american Thomas Alva Edison a realizat prima înregistrare sonoră recitând "Mary had a Little Lamb", la West Orange, New Jersey. Pe 6 decembrie 1877 este publicat pentru prima dată ziarul Washington Post. Pe 6 decembrie 1880 a fost emis decretul potrivit căruia orașul Buenos Aires a devenit capitala Republicii Argentina. Pe 6 decembrie 1892, la Teatrul Mariinski din Sankt Petersburg a avut loc premiera baletului "Spărgătorul de nuci", de Piotr Ilici Ceaikovski. Pe 6 decembrie 1916, în Primul Război Mondial, în București sosește o delegație germană care cere să semneze capitularea orașului. Delegația era condusă de prințul Schaumburg-Lippe, fostul atașat militar al Germaniei în România. Primarul Emil Petrescu, în prezența reprezentanților guvernului, a semnat "declarația de capitulare în fața inamicului". Trupele germane au intrat dinspre Chitila, pe Calea Griviței.

Pe 6 decembrie 1917, Finlanda se declară independentă față de Rusia. Pe 6 decembrie 1917, cargobotul SS Mont-Blanc, încărcat cu muniție, a explodat în Portul Halifax, din Noua Scoție, după ce s-a ciocnit de vasul norvegian Imo. Aproximativ 2.000 de persoane și-au pierdut viața, iar 9.000 de oameni au fost răniți. Pe 6 decembrie 1944 depune juramântul ultimul guvern dinainte de 1989 în care erau reprezentate partidele burgheze (6 decembrie 1944– 5 martie 1945). Premier era Nicolae Rădescu, PNȚ și PNL dețineau şapte ministere, iar FND deţinea opt ministere. Pe 6 decembrie 1949 începe Experimentul Pitești. Pe 6 decembrie 1965 s-au încheiat lucrările la prima magistrală feroviara electrificată din România, Brașov-Predeal. Pe 6 decembrie 1973, Gerald Ford depune jurământul în calitate de președinte al SUA, în urma demisiei lui Richard Nixon. A fost singurul președinte al Statelor Unite care nu a fost ales prin vot. Pe 6 decembrie 1998 s-a constituit Casa Națională de Asigurari de Sănătate. Pe 6 decembrie 1999, Emil Constantinescu, președintele României, a promulgat legea privind dosarele Securității. Pe 6 decembrie 2024, în cazul alegerilor prezidențiale din România, Curtea Constituțională a României anulează rezultatele primului tur, pe fondul acuzațiilor de ingerință rusă după avansarea neașteptată a candidatului pro-rus Călin Georgescu în turul al doilea.

Nașteri pe 6 decembrie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 6 decembrie, de la Regele Henric al VI-lea al Angliei, născut pe 6 decembrie 1421, sau poetul american Ira Gershwin, născut pe 6 decembrie 1896, şi până la pilotul finlandez de Formula 1 Keke Rosberg, născut pe 6 decembrie 1948, sau fotbalistul român Ionel Dănciulescu, născut pe 6 decembrie 1976.

Tot într-o zi de 6 decembrie s-au născut şi ciclistul spaniol Alberto Contador, născut pe 6 decembrie 1982, handbalista română Florina Chintoan, născută pe 6 decembrie 1985, baschetbalistul grec Giannis Antetokounmpo, născut pe 6 decembrie 1994, sau baschetbalista americană Sabrina Ionescu, născută pe 6 decembrie 1997.

Decese pe 6 decembrie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 6 decembrie. Dintre acestea amintim pe Sfântul Nicolae de Mira, decedat pe 6 decembrie 343, Regele Alfonso I al Portugaliei, decedat pe 6 decembrie 1185, Papa Clement al VI-lea, decedat pe 6 decembrie 1352, muzicianul american Roy Orbison, decedat pe 6 decembrie 1988, jucătorul şi antrenorul belgian de fotbal Raymond Goethals, decedat pe 6 decembrie 2004, sau cântăreţul şi actorul francez Johnny Hallyday, decedat pe 6 decembrie 2017.

România i-a pierdut într-o zi de 6 decembrie, printre alţii, pe arhitectul Ion Mincu, decedat pe 6 decembrie 1912, criticul literar Dumitru Popovici, decedat pe 6 decembrie 1952, sau scriitorul Vladimir Colin, decedat pe 6 decembrie 1991.

