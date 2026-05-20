Evenimente în Bucureşti, joi 21 mai. Ce nu trebuie să ratezi

Piesa de teatru "Cavalerul inexistent" se joacă joi, 21 mai, la Teatrul de Artă din Bucureşti - zilesinopti.ro

Joi, 21 mai 2026, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru joi, 21 mai 2026, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, joi 21 mai

Seara de teatru începe încă de la ora 18.30, când se joacă piesele "Zbor deasupra unui cuib de cuci", la Teatrul Nottara - Sala Horia Lovinescu, şi "Hello, Ceaușescu", la Teatrul de Comedie - Sala Studio.

De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Teroare", la Teatrul Bulandra - Sala Toma Caragiu, "Cavalerul inexistent", la Teatrul de Artă, "Ulciorul sfărâmat", la Teatrul de Comedie - Sala Radu Beligan, "Trei femei înalte", la Teatrul Mic - Sala Studio, "Un gelos întors pe dos", la Teatrul Elisabeta, sau "Procesul lui Eichmann", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier.

Concerte în Bucureşti, joi 21 mai

Adrian Sărmășan susţine un concert, alături de Band-ul său, în The Coffee Shop Constituției, de la ora 19.00. Jeneba Kanneh-Mason susţine un concert simfonic la Ateneul Român, de la ora 19.00. Phunk B lansează materialul "Diagnostic Sunet Suflet Minte 5" prin intermediul unui concert susţinut în Quantic Pub, de la ora 20.00.

Artiştii de la Hazard Blues Band susţin un concert în The Pub – Universității, de la ora 20.00. Vali Crăciunescu & Cooperativa 9 susţin un concert în Berăria H, de la ora 20.00. Artiştii de la Compact Paul Ciuci susţin un concert în Hard Rock Cafe, de la ora 21.00.

Spectacole în Bucureşti, joi 21 mai

De la ora 19.00, la Teatrul Odeon - Sala Majestic se desfăşoară spectacolul "Nijinski • Agonie și Extaz", spectacol prin intermediul căruia se explorează geniul și zbuciumul interior al legendarului Vaslav Nijinski, unul dintre cei mai enigmatici dansatori ai secolului XX.

Tot de la ora 19.00, la Opera Naţională Bucureşti este pus în scenă spectacolul "Pasiuni profunde – Contrabasul și Opera", spectacol ce o are în prim plan pe soprana Cristina Maria Oltean.

