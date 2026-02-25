Evenimente în Bucureşti, joi 26 februarie. Ce nu trebuie să ratezi

Începem să ne apropiem, uşor, uşor, de sfârşitul de săptămână, aşa că reţeta de evenimente care se desfăşoară în Bucureşti este în creştere, ceea ce înseamnă că joi, 26 februarie 2026, chiar avem de unde să alegem unde vrem să mergem sau ce vrem să facem.

Artiştii de la Moonlight Breakfast susţin un concert joi, 26 februarie, în Quantic Pub din Bucureşti - zilesinopti.ro

Joi, 26 februarie 2026, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru joi, 26 februarie 2026, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, joi 26 februarie

De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Cină cu prieteni", la Teatrul Bulandra - Sala Liviu Ciulei, "La câțiva oameni distanță de tine", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Studio sau "Oleanna", la Teatrul de Artă.

Tot de la ora 19.00 se joacă şi "Happy end", la Teatrul Metropolis - Sala Mare, "Amanta noastră de la Minister", la Teatrul Dramaturgilor Români, "Casa curată", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Pictura, sau "Nimic nu e întâmplător", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier.

Concerte în Bucureşti, joi 26 februarie

Trupa Bosquito susţine un concert la Sala Palatului, de la ora 19.00. Lucas Debargue susţine un concert vocal-simfonic, la Ateneul Român, de la ora 19.00. Trupa Moonlight Breakfast susţine un concert în Quantic Pub, de la ora 19.00.

Trupa Şuia Paparude susţine un concert în Expirat Halele Carol, de la ora 20.00, iar trupa Monday At Six Thirty susţine un concert în The Pub Universităţii, de la ora 20.00.

Evenimente sportive în Bucureşti, joi 26 februarie

De la ora 17.30, pe arena din Ghencea se joacă meciul de fotbal dintre Steaua Bucureşti şi CSM Slatina.

