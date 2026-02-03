Evenimente în Bucureşti, miercuri 4 februarie. Ce nu trebuie să ratezi

Deşi suntem, încă, în prima parte a săptămânii, ziua de miercuri, 4 februarie, aduce o mulţime de evenimente de care bucureştenii, mai mari sau mai mici, se pot bucura cu încredere.

Abia au trecut câteva zeci de ore din această săptămână şi poate cei mai mulţi dintre bucureşteni încă sunt implicaţi total în ceea ce înseamnă muncă dar chiar şi aşa considerăm că oamenii ar trebui să caute portiţe în program pentru a se bucura de diferite evenimente care să-i facă să uite de grijile zilei.

Astfel că am decis să venim, ca de obicei, în faţa dumneavoastră cu câteva recomandări de evenimente care v-ar putea ajuta, miercuri, 4 februarie, să uitaţi de ceea ce vă produce bătăi de cap în cadrul programului normal de lucru.

Piese de teatru în Bucureşti, miercuri 4 februarie

Seara de teatru începe încă de la ora 18.30, când se joacă piesele "Zbor deasupra unui cuib de cuci", la Teatrul Nottara - Sala Horia Lovinescu, şi "Revizorul", la Teatrul Mic - Sala Studio.

De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Opera de trei parale", la Teatrul Excelsior, "Rabbit Hole", la Teatrul Bulandra - Sala Toma Caragiu, sau "Cabaret", la Teatrul Odeon - Sala Majestic, iar de la ora 20.00 se joacă "Bona bună și nebună", la Restaurant Elisabeta.

Concerte în Bucureşti, miercuri 4 februarie

Ilinca şi Eligarf susţin un concert în Control Club, de la ora 19.00. Trupa Kumm susţine un concert în Expirat Halele Carol, de la ora 20.00.

Pe cei de la Alex Sipiagin Quartet îi puteţi vedea într-un concert în JazzBook, de la ora 20.00, în timp ce pe Iris – Cristi Minculescu, Valter și Boro îi puteţi vedea într-un concert la Hard Rock Cafe, de la ora 21.00.

Evenimente sportive în Bucureşti, miercuri 4 februarie

De la ora 16.00, pe arena din Clinceni se joacă meciul dintre Metaloglobus Bucureşi şi Csikszereda Miercurea Ciuc, meci contând pentru etapa a 25-a a Superligii de fotbal.

De la ora 19.00, în Sala Polivalentă se joacă meciul de volei feminin dintre CSO Voluntari şi echipa poloneză Moya Radomka Radom.

