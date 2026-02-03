Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Evenimente în Bucureşti, miercuri 4 februarie. Ce nu trebuie să ratezi

Deşi suntem, încă, în prima parte a săptămânii, ziua de miercuri, 4 februarie, aduce o mulţime de evenimente de care bucureştenii, mai mari sau mai mici, se pot bucura cu încredere.

de Redactia Observator

la 03.02.2026 , 13:35
Piesa de teatru "Cabaret" se joacă miercuri, 4 februarie, la Teatrul Odeon din Bucureşti Piesa de teatru "Cabaret" se joacă miercuri, 4 februarie, la Teatrul Odeon din Bucureşti - zilesinopti.ro

Abia au trecut câteva zeci de ore din această săptămână şi poate cei mai mulţi dintre bucureşteni încă sunt implicaţi total în ceea ce înseamnă muncă dar chiar şi aşa considerăm că oamenii ar trebui să caute portiţe în program pentru a se bucura de diferite evenimente care să-i facă să uite de grijile zilei.

Astfel că am decis să venim, ca de obicei, în faţa dumneavoastră cu câteva recomandări de evenimente care v-ar putea ajuta, miercuri, 4 februarie, să uitaţi de ceea ce vă produce bătăi de cap în cadrul programului normal de lucru.

Piese de teatru în Bucureşti, miercuri 4 februarie      

Articolul continuă după reclamă

Seara de teatru începe încă de la ora 18.30, când se joacă piesele "Zbor deasupra unui cuib de cuci", la Teatrul Nottara - Sala Horia Lovinescu, şi "Revizorul", la Teatrul Mic - Sala Studio.

De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Opera de trei parale", la Teatrul Excelsior, "Rabbit Hole", la Teatrul Bulandra - Sala Toma Caragiu, sau "Cabaret", la Teatrul Odeon - Sala Majestic, iar de la ora 20.00 se joacă "Bona bună și nebună", la Restaurant Elisabeta.

Concerte în Bucureşti, miercuri 4 februarie 

Ilinca şi Eligarf susţin un concert în Control Club, de la ora 19.00. Trupa Kumm susţine un concert în Expirat Halele Carol, de la ora 20.00.

Pe cei de la Alex Sipiagin Quartet îi puteţi vedea într-un concert în JazzBook, de la ora 20.00, în timp ce pe Iris – Cristi Minculescu, Valter și Boro îi puteţi vedea într-un concert la Hard Rock Cafe, de la ora 21.00.

Evenimente sportive în Bucureşti, miercuri 4 februarie 

De la ora 16.00, pe arena din Clinceni se joacă meciul dintre Metaloglobus Bucureşi şi Csikszereda Miercurea Ciuc, meci contând pentru etapa a 25-a a Superligii de fotbal.

De la ora 19.00, în Sala Polivalentă se joacă meciul de volei feminin dintre CSO Voluntari şi echipa poloneză Moya Radomka Radom.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

evenimente bucuresti 4 februarie concerte bucuresti 4 februarie piese teatru bucuresti 4 februarie
Înapoi la Homepage
Mesajul lui Mircea Lucescu, din spital, după informaţiile îngrijorătoare apărute
Mesajul lui Mircea Lucescu, din spital, după informaţiile îngrijorătoare apărute
Cum a răspuns Marina Dina acuzațiilor referitoare la apropierea sa de Călin Donca: „Larisa are o imaginație bogată”
Cum a răspuns Marina Dina acuzațiilor referitoare la apropierea sa de Călin Donca: „Larisa are o imaginație bogată”
Un scenariu „bolnav”: fără Mircea Lucescu la barajul decisiv România-Turcia! Ce le-a transmis selecționerul apropiaţilor şi numele celui care ar putea să-l înlocuiască. Exclusiv
Un scenariu „bolnav”: fără Mircea Lucescu la barajul decisiv România-Turcia! Ce le-a transmis selecționerul apropiaţilor şi numele celui care ar putea să-l înlocuiască. Exclusiv
Răsturnare de situație în cazul magnatului care i-ar fi oferit milioane unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Ce spune femeia
Răsturnare de situație în cazul magnatului care i-ar fi oferit milioane unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Ce spune femeia
Informații de ultimă oră despre Mircea Lucescu! Selecționerul României ar fi în stare foarte gravă
Informații de ultimă oră despre Mircea Lucescu! Selecționerul României ar fi în stare foarte gravă
Comentarii


Întrebarea zilei
Preferaţi operatorii reali sau pe cei cu Inteligenţă Artificială?
Observator » Ştiri sociale » Evenimente în Bucureşti, miercuri 4 februarie. Ce nu trebuie să ratezi