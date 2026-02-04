Ce spune legea despre animalele de companie la bloc. Se trec la întreţinere? Este nevoie de acordul vecinilor?

După cum se ştie, viaţa la bloc nu este deloc uşoară, mulţi români fiind nemulţumiţi de reacţiile vecinilor lor, în special când vine vorba despre existenţa unor animale de companie la bloc.

Românii pot creşte animale de companie la bloc respectând anumite condiţii - Profimedia

Spunem asta pentru că, în ultimii ani, a explodat numărul românilor care stau la bloc şi aleg să îşi împartă viaţa alături de unul sau mai multe animale de companie.

Cum poate era neaşteptat, nemulţumirile vin din ambele direcţii. Există români care acuză comportamentul proprietarilor de animale de companie, dar există şi români, proprietari de animale de companie, care se plâng de acţiuni îndreptate împotriva lor.

Ce legi reglementează dreptul de a avea animale de companie

Articolul continuă după reclamă

Dreptul de a deține animale de companie în România este reglementat în principal de Legea nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, actualizată, care stabilește obligația de a asigura condiții de viață adecvate, îngrijire și adăpost animalelor.

Legea este completată, practic, de Norme metodologice privind bunăstarea animalelor (Norma din 2008) și reglementările specifice pentru deținerea animalelor sălbatice.

Câţi câini sau pisici ai voie să creşti la bloc

Există informaţii care arată că iubitorii de animale trebuie să respecte atât nevoile patrupedelor, cât și dreptul vecinilor la liniște și confort. De aceea, numărul maxim permis de câini sau pisici într-un apartament este de două exemplare.

Totuşi, există tot mai multe cazuri de persoane care depăşesc cifra respectivă, deşi una din condiţii este de a asigura animalelor suficient spaţiu pentru a evolua în mod corespunzător.

Animale pe care nu ai voie să le creşti la bloc

În principiu, nu ai voie să creşti la bloc animale considerate a fi sălbatice sau cele din spectrul animalelor rare, eventual pe cale de dispariţie.

De asemenea, nu se recomandă creşterea animalelor de mari dimensiuni, asigurarea unui spaţiu confortabil fiecărui animal în parte fiind considerată condiţie de prim rang.

Se trec câinii şi pisicile la întreţinere?

În general, câinii şi pisicile nu se trec la întreţinere. Însă, punctual, pot exista cazuri în care asociaţia de proprietari să solicite unuia dintre proprietari să-şi treacă animalele de companie la întreţinere.

Asta pentru că se consideră că animalele de companie implică anumite costuri, în special cele care vizează consumul de energie electrică şi apă.

Este nevoie de acordul vecinilor pentru a avea câine în apartament?

Nu este obligatoriu acordul scris al vecinilor pentru a deține un câine în apartament, însă regulamentul intern al asociației de proprietari poate impune această condiție pentru a evita conflictele, igiena și liniștea fiind prioritare.

Se recomandă informarea vecinilor direcți pentru a preveni reclamațiile şi asumarea implementării măsurilor necesare, în cazul în care apar diferite probleme.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Reparaţi sau înlocuiţi electrocasnicele care se strică? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰