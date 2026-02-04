5 februarie, Sfânta Muceniţă Agata. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Joi, 5 februarie 2026, este prăznuită Sfânta Muceniţă Agata, sfântă cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfânta Muceniţă Agata s-a născut în Cetatea Panormos, din insula Sicilia. Conform crestinortodox.ro, Sfânta Agata era foarte frumoasă şi foarte bogată. A fost cerută în căsătorie de dregătorul Cvintian, însă, a refuzat pentru că a ales să traiască pentru Hristos. Este încredinţată unei femei necredincioase, Afrodisia, cu scopul ca aceasta să o facă să lepede credinţa în Hristos. Având în vedere că nu a dat curs cererii în căsătorie şi că nu a renunţat la credinţa în Hristos, va fi supusă la mai multe chinuri. Din acestea amintim că i-a fost tăiat pieptul cu un cleşte de fier.

Despre vindecarea sa în chip minunat, aflăm din Sinaxarul zilei din 5 februarie: "La miezul nopţii i s-a arătat Sfântul Apostol Petru, cu chipul bătrân şi cinstit, purtând în mâinile sale multe doctorii. Iată, eu stăteam şi priveam la tine în ceasul acela, când ai răbdat chinurile şi am cunoscut că este cu putinţă să se tămăduiască pieptul tău; pentru aceea am şi venit aici". Sfânta Muceniţă Agata a răspuns: "Eu niciodată n-am obişnuit trupul meu cu niciun fel de doctorie, şi acum mi se pare că nu se cade a strica obiceiul cel bun, păzit din tinereţe". Bătrânul i-a zis: "Şi eu sunt creştin şi nădăjduiesc să te tămăduiesc; am venit la tine, deci nu te ruşina de mine".

Sfânta i-a răspuns, zicând: "Tu eşti bărbat, iar eu fecioară, deci cum voi putea ca, fără de ruşine, să-mi descopăr pieptul înaintea ta? Voiesc mai bine să rabd înainte durerea rănilor mele, decât să mă golesc înaintea ochilor bărbăteşti. Multumescu-ţi, cinstite părinte, căci pentru mine ai venit aici, vrând să tămăduieşti rănile mele, însă să ştii că doctoriile cele făcute de oameni nu se vor apropia de trupul meu niciodată". Iar bătrânul i-a zis: "De ce nu voieşti să te tămăduiesc?". Sfânta a răspuns: "Am pe Domnul meu Iisus Hristos, Care le tămăduieşte pe toate şi care, cu voia şi cu cuvântul Său, ridică pe cei căzuţi. Acela, de va voi, poate să mă mântuiască şi pe mine, roaba Sa cea nevrednică".

Apostolul a zâmbit puţin şi i-a zis: "Acela m-a trimis la tine, fecioară, pentru că eu sunt Apostolul Său; deci, fii acum tămăduită". Zicandu-i acestea, s-a făcut nevăzut. Sfânta Agata, privind apoi la trupul său, a văzut că toate rănile erau tămăduite.

Sfânta Muceniţă Agata a trecut la cele veşnice în temniţă. Datorită vindecării sale, este considerată a fi ocrotitoarea femeilor bolnave de cancer la sân.

