4 februarie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului
Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 4 februarie de-a lungul timpului.
Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.
Iar ziua de 4 februarie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.
Evenimente petrecute pe 4 februarie
Pe 4 februarie 1769, în Marea Britanie se introducere pedepsa cu moartea pentru distrugerea instalațiilor industriale. Pe 4 februarie 1789, George Washington este ales în unanimitate ca prim președinte al Statelor Unite ale Americii de către Colegiul Electoral al SUA. Pe 4 februarie 1861, Carolina de Sud, Mississippi, Florida, Alabama, Louisiana, Georgia și Texas proclamă secesiunea și creează, la Montgomery (Alabama), "Confederația Statelor din Sud", căreia, în aprilie și mai, i se mai alătură Virginia, Carolina de Nord, Arkansas şi Tennessee.
Pe 4 februarie 1927, în Statele Unite ale Americii se lansează filmul "The jazz singer", "Cântărețul de jazz", de Warner Brothers, prima peliculă sonoră din istoria filmului. Pe 4 februarie 1933, Legea pentru starea de asediu autoriza declararea stării de asediu. Guvernul putea declara stare de asediu globală sau parțială, pe termen de cel mult şase luni. Pe 4 februarie 1934, echipajul român de bob de două persoane (Al. Frim și V. Dumitrescu) cucerește titlul mondial la Engelberg, Elveția. Pentru rezultatele obtinuțe, sportivilor li s-a decernat "Premiul național pentru sport". Pe 4 februarie 1967 a început construcția primei autostrăzi din țară, București-Pitești. Pe 4 februarie 1976, un cutremur de 7,5 grade pe scara Richter s-a produs în Guatemala. Tragedia s-a soldat cu aproape 23.000 de morţi. Pe 4 februarie 1998, un cutremur de 6,1 grade pe scara Richter s-a produs în nord-estul Afganistanului. Cel puţin 5.000 de oameni au murit. Pe 4 februarie 2003, Parlamentul Iugoslav a proclamat oficial nașterea noului stat Serbia-Muntenegru. Concomitent a fost votată și noua Constituție. Pe 4 februarie 2004, Mark Zuckerberg lansează rețeaua de socializare Facebook.
Nașteri pe 4 februarie
O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 4 februarie, de la poetul român Vasile Cârlova, născut pe 4 februarie 1809, sau pictorul român Octav Bancilă, născut pe 4 februarie 1872, şi până la scriitorul francez Henry Malherbe, născut pe 4 februarie 1886, sau aviatorul american Charles A. Lindberg, născut pe 4 februarie 1902.
Mai spre zilele noastre, într-o zi de 4 februarie s-au născut personalităţi precum compozitorul român Alfred Mendelsohn, născut pe 4 februarie 1910, actorul englez Norman Wisdom, născut pe 4 februarie 1915, actorul român Șerban Cantacuzino, născut pe 4 februarie 1941, cântăreţul american Alice Cooper, născut pe 4 februarie 1948, boxerul american Oscar De La Hoya, născut pe 4 februarie 1973, sau actriţa şi cântăreaţa australiană Natalie Imbruglia, născută pe 4 februarie 1975.
Decese pe 4 februarie
O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 4 februarie. Dintre acestea amintim pe Împăratul roman Septimius Severus, decedat pe 4 februarie 211, Papa Sisiniu, decedat pe 4 februarie 708, sau artistul american Wladziu Valentino Liberace, decedat pe 4 februarie 1987.
România i-a pierdut într-o zi de 4 februarie, printre alţii, pe poetul Costache Conachi, decedat pe 4 februarie 1849, politicianul şi generalul Christian Tell, decedat pe 4 februarie 1884, activistul Vasile Paraschiv, decedat pe 4 februarie 2011, sau poetul şi publicistul George Stanca, decedat pe 4 februarie 2019.
