Evenimente în Bucureşti, joi 8 octombrie. Ce nu trebuie să ratezi

Descoperă cele mai interesante evenimente din București pentru joi, 8 octombrie 2026. Concerte, expoziții, spectacole și alte recomandări pentru timpul tău liber.

Diana Matei şi Taraful Cleante susţin un concert joi, 8 octombrie, la Sala Palatului din Bucureşti - zilesinopti.ro

Joi, 8 octombrie 2026, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru joi, 8 octombrie 2026, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, joi 8 octombrie

De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Perplex", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier, "Exil", la Teatrul Naţional Bucureşti, sau "Preferatul lui Dumnezeu", la FF Theatre.

Articolul continuă după reclamă

Tot de la ora 19.00 se joacă şi "Puricele în ureche", la Teatrul Elisabeta, "Bădăranii", la Teatrul Nottara - Sala Horia Lovinescu, sau "Vânătoarea", la Teatrul Bulandra - Sala Toma Caragiu, în timp ce de la ora 19.30 se joacă "Dincolo de tandrețe", la Teatrul Nottara - Sala George Constantin, iar de la ora 20.00 se joacă "Felix nu mai visează", la Teatrul Improteca, şi "Bona bună și nebună", la Restaurant Elisabeta.

Concerte în Bucureşti, joi 8 octombrie

Raphaëlle Moreau și Edgar Moreau susţin un concert simfonic, la Ateneul Român, de la ora 19.00. Diana Matei și Taraful Cleante susţin un concert la Sala Palatului, de la ora 19.00.

Rareș Păuna susţine un concert în The Coffee Shop Constituției, de la ora 19.00. Artiştii de la Tibiscus Trio susţin un concert în JazzBook, de la ora 20.30. The Motans susţin un concert în Hard Rock Cafe, de la ora 21.00.

Evenimente sportive în Bucureşti, joi 8 octombrie

În Sala Agronomia, de la ora 18.30, se joacă meciul de baschet feminin dintre CS Agronomia Bucureşti şi FCC Baschet UAV Arad.

În Sala Apollo, de la ora 16.00, se joacă meciul de handbal masculin dintre CSM Bucureşti şi CS Minaur Baia Mare.