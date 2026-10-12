Evenimente în Bucureşti, marţi 13 octombrie. Ce nu trebuie să ratezi

Descoperă cele mai interesante evenimente din București pentru marţi, 13 octombrie 2026. Concerte, expoziții, spectacole și alte recomandări pentru timpul tău liber.

Indiferent că vorbim despre piese de teatru, concerte, expoziţii sau alte evenimente, bucureştenii care au la dispoziţie câteva ore libere au din ce să aleagă pentru a se bucura de timpul avut la dispoziţie.

Trebuie precizat din start că există evenimente care vă pot suscita interesul pe tot parcursul zilei, aşa că indiferent de ora la care sunteţi disponibili puteţi găsi ceva interesant sau plăcut de făcut în Bucureşti marţi, 13 octombrie 2026.

Piese de teatru în Bucureşti, marţi 13 octombrie 2026

Seara de teatru începe de la ora clasică, 19.00, când se joacă piese precum "Nicio pastilă magică", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier, "Ceasu` și cămașa miresii", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Pictura, sau "Planul", la Teatrul de Artă.

Articolul continuă după reclamă

De la ora 20.00 se joacă "Plătesc în avans", la Sala Luceafărul, iar de la ora 20.30 se joacă "Improvizat ... la Mustaţă", la Teatrul Amzei.

Concerte în Bucureşti, marţi 13 octombrie 2026

Darius Moţ susţine un concert la Ateneul Român, de la ora 19.00. Artiştii de la Suffocation susţin un concert în Quantic Pub, de la ora 19.00.

Hajdu Klára, cvartetul acesteia şi chitaristul Szakonyi Milán susţin un concert în Green Hours Jazz Cafe, de la ora 19.00. Norman Beaker susţine un concert în The Pub – Universității, de la ora 20.00.

Evenimente sportive în Bucureşti, marţi 13 octombrie 2026

De la ora 19.45, în Sala Polivalentă se joacă meciul de handbal masculin dintre CSM Bucureşti şi echipa HC Izvidac, din Bosnia Herţegovina.

De la ora 18.30, pe Patinoarul "Berceni Arena" se joacă meciul de hochei pe gheaţă dintre CSA Steaua București și ACSH Gheorgheni.