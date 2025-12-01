Evenimente în Bucureşti, marţi 2 decembrie. Ce nu trebuie să ratezi

Deşi suntem abia la începutul săptămânii, ziua de marţi, 2 decembrie, aduce o mulţime de evenimente de care bucureştenii, mai mari sau mai mici, se pot bucura cu încredere.

Indiferent că vorbim despre piese de teatru, concerte, expoziţii sau alte evenimente, bucureştenii care au la dispoziţie câteva ore libere au din ce să aleagă pentru a se bucura de timpul avut la dispoziţie.

Trebuie precizat din start că există evenimente care vă pot suscita interesul pe tot parcursul zilei, aşa că indiferent de ora la care sunteţi disponibili puteţi găsi ceva interesant sau plăcut de făcut în Bucureşti marţi, 2 decembrie.

Piese de teatru în Bucureşti, marţi 2 decembrie

Ziua de teatru începe încă de la ora 10.00, când se joacă piesa pentru copii "Omul de zăpadă care voia să întâlnească soarele", la Teatrul Țăndărică. De la ora 17.00 se joacă "Părinți", Teatrul Metropolis - Sala Mare, iar de la ora 19.00, în Aula Magna Politehnica Bucureşti, se joacă piesa "O scrisoare pierdută".

Tot de la ora 19.00 se joacă şi "Părinți", a doua reprezentaţie, tot la Teatrul Metropolis – Sala Mare, sau "Nunta lui Decebal", la Teatrelli.

Concerte în Bucureşti, marţi 2 decembrie

Grupul Psaltic Tronos și Ana Nuță susţin concertul "Cântări Îngerești din inimi Românești", la Sala Luceafărul, de la ora 19.00. Trupa New Model Army susţine un concert în Control Club, de la ora 20.00.

Trupa Vama susţine un concert în Berăria H, de la ora 20.30, iar pe cei de la Moon Band îi puteţi vedea într-un concert susţinut la Hard Rock Cafe, de la ora 21.30.

Evenimente sportive în Bucureşti, marţi 2 decembrie

Pe arena CNF Buftea, de la ora 17.00, se joacă meciul dintre CS Dinamo Bucureşti şi Concordia Chiajna, meci ce contează pentru Cupa României la fotbal.

Tot de la ora 17.00, în Sala Dinamo, se joacă şi meciul de volei feminin dintre Dinamo Bucureşti şi VFH Suhl Thuringen, în timp ce de la ora 19.00, în Sala Rapid, se joacă meciul de volei feminin dintre CSO Voluntari şi Club Deportivo Heidelberg Las Palmas.

