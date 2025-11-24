Evenimente în Bucureşti, marţi 25 noiembrie. Ce nu trebuie să ratezi

Deşi suntem abia la începutul săptămânii, ziua de marţi, 25 noiembrie, aduce o mulţime de evenimente de care bucureştenii, mai mari sau mai mici, se pot bucura cu încredere.

Indiferent că vorbim despre piese de teatru, concerte, expoziţii sau alte evenimente, bucureştenii care au la dispoziţie câteva ore libere au din ce să aleagă pentru a se bucura de timpul avut la dispoziţie.

Trebuie precizat din start că există evenimente care vă pot suscita interesul pe tot parcursul zilei, aşa că indiferent de ora la care sunteţi disponibili puteţi găsi ceva interesant sau plăcut de făcut în Bucureşti marţi, 25 noiembrie.

Piese de teatru în Bucureşti, marţi 25 noiembrie

De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Familia Addams", la Teatrul Excelsior, sau "NoLand", în Aula Magna Politehnica Bucureşti.

De la ora 19.30 se joacă piesa "Iulia – Atunci când viața te lasă să alegi", la Teatrul Metropolis - Sala Mare, iar de la ora 20.00 se joacă piesa "Trei surori în Atena", la Teatrul Nou.

Concerte în Bucureşti, marţi 25 noiembrie

Harpista belgiană Lise Vandersmissen susţine un concert la Sala Dalles, de la ora 19.00. Teodora Țepes susţine un concert la Ateneul Român, de la ora 19.00, iar tot la Ateneul Român, şi tot de la ora 19.00, avem şi un recital cameral susţinut de Cătălin Răducanu.

Godsleep şi Vandaal susţin un concert în Quantic Pub, de la ora 19.00, iar trupa Alone at Parties susţine un concert în Control Club, de la ora 21.00.

Petreceri în Bucureşti, marţi 25 noiembrie

De la ora 18.00, în Club Naive sunteţi aşteptaţi la o nouă ediţie "Pasta Experience | Live Cooking Station".

De la ora 21.00, în Paque Bistro&More sunteţi aşteptaţi la o nouă ediţie "Karaoke by Marius".

