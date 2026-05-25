Evenimente în Bucureşti, marţi 26 mai. Ce nu trebuie să ratezi

Descoperă cele mai interesante evenimente din București pentru marţi, 26 mai 2026. Concerte, expoziții, spectacole și alte recomandări pentru timpul tău liber.

Asaf Avidan susţine un concert marţi, 26 mai, la Arenele Romane din Bucureşti - zilesinopti.ro

Indiferent că vorbim despre piese de teatru, concerte, expoziţii sau alte evenimente, bucureştenii care au la dispoziţie câteva ore libere au din ce să aleagă pentru a se bucura de timpul avut la dispoziţie.

Trebuie precizat din start că există evenimente care vă pot suscita interesul pe tot parcursul zilei, aşa că indiferent de ora la care sunteţi disponibili puteţi găsi ceva interesant sau plăcut de făcut în Bucureşti marţi, 26 mai 2026.

Piese de teatru în Bucureşti, marţi 26 mai

Seara de teatru începe de la ora clasică, 19.00, când se joacă piese precum "Steaua fără nume", în Aula Magna Politehnica București, sau "Opera de trei parale", la Teatrul Excelsior.

Tot de la ora 19.00 se joacă şi "Meciul de handbal", la Teatrul Metropolis - Sala Mare, sau "Bolta cerească", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier.

Concerte în Bucureşti, marţi 26 mai

Asaf Avidan susţine un concert, alături de band-ul său, la Arenele Romane, de la ora 19.00. Ana-Sofia Cherecheș susţine un concert la Ateneul Român, de la ora 19.00.

Francezii de la Slift susţin un concert în Control Club, de la ora 20.00. Selah Sue şi The Gallands susţin un concert în Quantic Pub, de la ora 20.00. Italienii de la Ultra Vision susţin un concert tribut Depeche Mode în Berăria H, de la ora 20.30.

Evenimente sportive în Bucureşti, marţi 26 mai

În Sala Agronomia se joacă meciurile de baschet masculin CSU Târgovişte - CSU Ştiinţa Bucureşti (ora 17.00) şi ABC Leii Bucureşti - CS Agronomia Bucureşti (ora 19.30).

